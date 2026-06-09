Investigado un vecino de Palencia por simular la muerte de su galga para abandonarlo en Rioseco

Imagen de la galga abandonada en Medina de Rioseco (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años vecino de Palencia ha sido investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra los animales por simular la muerte de una galga de su propiedad a la que abandonó en el término vallisoletano de Medina de Rioseco.

Al parecer, el joven tramitó la baja del animal en una clínica veterinaria a través de una declaración jurada en la que afirmó la muerte cierta del animal y la correcta gestión del cadáver. El investigado explicó después a la Guardia Civil que el perro se lo dio un amigo de una localidad próxima a Medina de Rioseco.

Según su versión, al percatarse de que le habían engañado con la edad del animal y que este carecía de vacunas, decidió devolvérselo dejándolo en la finca de su amigo para acudir después a la clínica para darlo de baja por fallecimiento.

Los hechos se remontan al pasado 25 de marzo cuando la Guardia Civil recibió el aviso de un ciudadano anónimo que informó sobre la presencia de una galga aparentemente perdida en un paraje de la citada localidad vallisoletana.

Los agentes se trasladaron al lugar para recoger al animal, comprobar su estado de salud e iniciar las gestiones para localizar a su propietario. Tras verificar que el animal se encontraba en buen estado higiénico-sanitario los agentes consultaron la base de datos del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL).

Se da la circunstancia de que el microchip reveló que la galga figuraba registrada de baja por muerte desde el 23 de marzo y el joven finalmente investigado constaba como propietario.

La investigación posterior permitió comprobar que la baja había sido tramitada en una clínica veterinaria que confirmó que el propietario había solicitado formalmente el trámite a través de una declaración jurada en la que afirmaba la muerte cierta del animal y la correcta gestión del cadáver.

La galga ha sido entregada en depósito bajo la custodia y cuidado de la Asociación Protectora de la localidad de Tordesillas, donde permanece en sus instalaciones. Por estos hechos, la Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias policiales, las cuales ya han sido remitidas al Juzgado de Instancia de Guardia de Medina de Rioseco y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid (Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo).