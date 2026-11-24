Archivo - La investigadora premiada, Mercedes Conde-Valverde. - FUNDACIÓN ATAPUERCA - Archivo

BURGOS 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Equipo Investigador de Atapuerca (EIA) y profesora de la Universidad de Alcalá (UAH) Mercedes Conde-Valverde ha sido distinguida por la Comunidad de Madrid con el Premio de Investigación Julián Marías 2026 en la modalidad de investigadores menores de 40 años, un galardón dotado con 21.000 euros que reconoce la excelencia y la proyección internacional de su labor científica.

Según ha informado la Fundación Atapuerca en un comunicado recogido por Europa Press, Conde-Valverde forma parte del EIA desde 2012, es profesora del Departamento de Ciencias de la Vida de la UAH, dirige la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología (HM Hospitales-Universidad de Alcalá) y desarrolla su actividad en el grupo de investigación de Bioacústica Evolutiva y Paleoantropología (BEP) junto al investigador y codirector de Atapuerca Ignacio Martínez.

Entre 2018 y 2021 ha sido beneficiaria de una ayuda de investigación de la Fundación Atapuerca y en 2020 defendió su tesis doctoral en la Universidad de Alcalá, que obtuvo el premio extraordinario de doctorado bajo la dirección de los investigadores de Atapuerca Ignacio Martínez y Rolf Quam, centrada en el estudio de la evolución de la audición en homininos con especial atención a los fósiles de la Sima de los Huesos de la sierra de Atapuerca.

Sus investigaciones han realizado importantes aportaciones al conocimiento de la evolución de la audición, el lenguaje y el comportamiento social de los antepasados humanos, ya que mediante técnicas de reconstrucción virtual y tomografía computarizada aplicadas a restos fósiles de neandertales y de la Sima de los Huesos sus trabajos han permitido establecer el espectro de frecuencias auditivas de estos homininos y aportar evidencias sobre sus capacidades de comunicación verbal.

Entre sus estudios de mayor repercusión internacional destaca también el de una niña neandertal de la Cova Negra (Valencia), conocida como 'Tina', que aportó nuevas evidencias sobre el cuidado de individuos vulnerables en las sociedades neandertales.

La Fundación Atapuerca ha celebrado este reconocimiento, que pone de manifiesto la excelencia científica y la proyección de las nuevas generaciones del Equipo Investigador de Atapuerca, así como la importancia de seguir impulsando la formación y la carrera científica de jóvenes investigadores para garantizar la continuidad y el futuro del proyecto Atapuerca.