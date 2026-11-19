Raquel Alonso, durante la presentación de las jornadas. - JCYL

SEGOVIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Segovia celebra durante dos jornadas una reunión científica con especialistas de universidades españolas y portuguesas para debatir sobre las élites que dirigieron las sociedades del valle del Duero, desde la Protohistoria hasta la Alta Edad Media.

La reunión, titulada 'Aristocracias y élites en el valle del Duero entre la Protohistoria y la Alta Edad Media', está organizada por el Museo de Segovia, dependiente de la Junta, y por la Universidad de Salamanca, con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo de Segovia.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso; el director del Museo de Segovia, Santiago Martínez; el catedrático de la Universidad de Salamanca Juan José Palao; y el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Segovia, Juan Santos han presentado este encuentro en el Museo de la Casa del Sol.

La convocatoria congrega a investigadores procedentes de ocho universidades -Sevilla, Zaragoza, Autónoma de Madrid, País Vasco, Coimbra, Lisboa, Salamanca y Burgos-, además de especialistas vinculados a otros centros e instituciones (aunque la entrada es libre hasta completar aforo). Su propósito es "analizar el papel de los grupos dirigentes en la configuración y evolución de las sociedades del valle del Duero".

En el desarrollo de la reunión se presta atención tanto a las novedades conceptuales y metodológicas como a los nuevos hallazgos, que permiten mejorar el conocimiento sobre estos colectivos. Las sesiones se desarrollan en el Museo de Segovia, en la Casa del Sol, y en el Museo Zuloaga, ubicado en la iglesia de San Juan de los Caballeros.

Durante el acto de presentación, la delegada territorial ha destacado la relación entre el tema elegido y las colecciones del Museo de Segovia, entre las que figuran ajuares funerarios celtibéricos y vacceos, inscripciones romanas, piezas de orfebrería visigoda y producciones cerámicas altomedievales.

Según ha explicado, estos testimonios "permiten estudiar las estructuras sociales y las manifestaciones del poder en distintos periodos históricos". Además ha puesto de manifiesto la labor de difusión del patrimonio que desarrolla el museo, a través de "exposiciones temporales, talleres escolares y familiares, la 'pieza del mes', el Día Internacional del Museo, charlas, conferencias, publicaciones y jornadas".

CONFERENCIA INAUGURAL

La jornada inicial se ha abierto con la conferencia inaugural del profesor de la Universidad de Sevilla Antonio Caballos Rufino, sobre 'La relevancia de las élites en la Antigüedad romana'.

A lo largo del día se expondrán las ponencias 'Estructura social del campesinado celtibérico', de Francisco Burillo Mozota y Pilar Burillo Cuadrado, de la Universidad de Zaragoza; 'Ajuares celtibéricos: espejismos de la desigualdad', de Marta Chordá Pérez, del Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, y 'La negociación del poder entre los vetones: discursos aristocráticos a finales de la Edad del Hierro en la Meseta occidental', de Eduardo Sánchez Moreno, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Por la tarde, en el Museo Zuloaga, intervendrá el director del Museo de Segovia, Santiago Martínez Caballero, con la ponencia 'Élites, poder y territorio en la Celtiberia occidental: de la I Edad del Hierro a la etapa republicana'.

Seguirán conferencias de Juan Santos Yanguas y Ángel Luis Hoces, de la Universidad del País Vasco, sobre las 'Élites en el alto y medio Duero en época altoimperial romana' y la charla final 'Elites na metade ocidental do convento dos Brácaros', de Armando Redentor, de la Universidad de Coimbra.

El segundo día será para las conferencias de Amílcar Guerra, de la Universidad de Lisboa, que versará sobre 'Las élites en la Lusitania duriense y Baixo Vale do Douro'; Juan José Palao Vicente, de la Universidad de Salamanca, con 'Las élites en la zona septentrional del conventus Emeritensis'; Margarita Sánchez Simón, de la Universidad de Burgos, analizará 'Villae y domus.

Aspectos sobre la arquitectura de prestigio en el valle del Duero en la tardoantigüedad'; Pablo C. Díaz Martínez, de la Universidad de Salamanca, presentará 'Una aristocracia dual: godos e hispanos en el contexto del reino visigodo de Toledo'; Iñaki Martín Viso, también de la Universidad de Salamanca, abordará 'Sociedades locales y élites en un espacio sin estado: el valle del Duero entre los siglos VIII y IX' y habrá un coloquio y acto de clausura, con las conclusiones científicas del encuentro.