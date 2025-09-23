Investigadores de primer nivel abordarán la neurociencia y la computación cuántica en el V 'Morcilla Conf' de Burgos

La alcaldesa en la reunión con los impulsores de Morcilla Fest. - AYTO BURGOS

BURGOS 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Burgos acogerá este próximo fin de semana la celebración de la quinta edición del 'Morcilla Conf', el evento de "tecnología referente en Castilla y León" que se celebra anualmente en la capital burgalesa y que será "punto de encuentro" para cerca de 600 profesionales, estudiantes y aficionados a la tecnología que asisten a conferencias y talleres.

Este grupo de ingenieros burgaleses trabaja desde hace cinco años "trayendo un evento único a la ciudad", con avances tecnológicos, importantes "ponentes y debates que acaba de cumplir cinco años" en la tarea, según ha explicado la alcaldesa, Cristina Ayala, en la presentación de este evento.

Un encuentro que contará con ponentes "de primer nivel", nacionales e internacionales, ha apuntado Ayala, quien ha reconocido un evento de "tal importancia" porque "la tecnología ya no es el futuro, la tecnología es el presente".

Uno de los coorganizadores del evento, Javier López, ha apuntado que el evento se celebra el viernes 26 en el edificio Nexo, donde se llevará a cabo la mesa redonda, y el sábado 27, todo el día, en la Universidad Isabel I, entidad formativa que colabora con este evento.

Llegarán expertos relacionados con la neurociencia, de la Universidad de Salamanca, expertos de empresas, desde Estados Unidos y otros lugares que se reunirán para hablar de las actualizaciones en esta materia.

Este año van a participar unas 600 personas que van a conocer los avances en ciberseguridad, neurociencia, computación cuántica y de cómo "se consigue vender tecnología", un apartado novedoso que se tratará por primera vez en el encuentro.

En todas estas áreas habrá un experto que exponga al público los últimos avances. Llegan desde Madrid, Nueva York, Murcia y desde otros puntos de España.