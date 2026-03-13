Investigadores de la ULE avanzan en el desarrollo de simuladores y modelos de predicción de inundaciones e incendios

La I Jornada de Transferencia ULE-Isdefe-UME ha permitido avanzar en el desarrollo de simuladores y modelos de predicción de inundaciones e incendios. - ULE

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) avanza en el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a mejorar la respuesta ante situaciones críticas a través de la investigación aplicada en simulación, predicción y análisis de emergencias, en el marco de la Cátedra Isdefe en Aplicación de Tecnologías en Situaciones de Emergencia (ATSE), desde donde en el último año se han desarrollado nuevas herramientas y modelos destinados a mejorar la preparación y la toma de decisiones en escenarios complejos como los provocados por inundaciones o incendios forestales.

Concretamente, a lo largo de 2025 los investigadores de la Universidad de León han trabajado en diferentes iniciativas que abarcan desde simulación avanzada para el entrenamiento en emergencias hasta modelos de predicción de inundaciones y de propagación de incendios forestales para poner de manifiesto la capacidad de la investigación universitaria para generar soluciones con aplicación directa en contextos operativos reales.

Estos avances han sido presentados a trabajadores de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) y a personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la I Jornada de Transferencia ULE-Isdefe-UME, un encuentro que ha servido además de espacio de intercambio entre investigadores y profesionales y ha permitido explorar posibles aplicaciones prácticas en el ámbito operativo de la UME.

El director de la Cátedra, el profesor Diego Domínguez, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para reforzar la conexión entre investigación y aplicación real y ha señalado que los conocimientos generados en la ULE tienen un valor tangible más allá de los laboratorios y los despachos. Con esta jornada se busca que puedan aplicarse donde más se necesitan para contribuir a mejorar la gestión y la respuesta ante todo tipo de emergencias, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Estas primeras jornadas de transferencia refuerzan el papel de la Cátedra Isdefe-ULE como punto de encuentro entre universidad, empresa y fuerzas armadas; favorecen la colaboración e impulsan nuevas propuestas con las que afrontar los retos más exigentes en el ámbito de las emergencias.

"ALINEAR ESFUERZOS"

En este sentido, su director ha subrayado que este tipo de iniciativas demuestra además la solidez del proyecto y permite "alinear esfuerzos" entre investigación y ámbito operativo para mejorar la respuesta y la eficacia de quienes trabajan en primera línea de las emergencias.

La Cátedra Isdefe de la ULE se constituyó en marzo de 2024 tras la firma del convenio suscrito por la rectora de la ULE, Nuria González, y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. La iniciativa se articula en torno a tres pilares (formación y docencia; investigación y transferencia tecnológica) con el objetivo de impulsar la innovación y la captación de talento en áreas estratégicas para la seguridad y la defensa.

Para la Secretaría de Estado de Defensa esta colaboración con la Universidad de León contribuye a dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas avanzadas que les permitan responder con mayor eficacia ante situaciones críticas, especialmente en el ámbito de los drones y de las tecnologías emergentes.