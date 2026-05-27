Investigadores de la ULE participan en un proyecto nacional sobre el impacto de contaminantes emergentes en el mar

Investigadores del área de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) que participan en el proyecto nacional Bioacumar. - ULE

LEÓN 27 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del área de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (ULE) participan en el proyecto nacional Bioacumar, una investigación centrada en analizar la presencia de contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos y su posible impacto sobre la salud ambiental, animal y humana.

El equipo de la ULE, integrado por Sonia Martínez, Ana Balseiro, Óscar Mencía y Patricia Barroso, trabajará específicamente en la detección de antibiorresistencias bacterianas asociadas a los antibióticos presentes en distintas especies marinas de interés pesquero.

La investigación se desarrolla junto a las universidades de Oviedo y Cádiz y la organización Circe (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos), dentro de un consorcio científico multidisciplinar centrado en el estudio del impacto de estos contaminantes en el medio marino, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

La Universidad de León se encargará de la detección de antibiorresistencias bacterianas asociadas a los antibióticos que se analizarán en las especies pesqueras incluidas en el proyecto, según ha explicado la investigadora Sonia Martínez. Para ello, el equipo realizará análisis microbiológicos a partir de muestras recogidas en el litoral asturiano y andaluz, con el objetivo de aislar bacterias, identificar sus características y estudiar sus resistencias a distintos antibióticos.

La profesora de la ULE ha destacado el carácter colaborativo del proyecto, que implicará un trabajo coordinado entre las distintas universidades participantes tanto en la recogida de muestras como en el análisis posterior de resultados. En este trabajo participa también el doctorando Diego Pérez Maroto, mientras que Natalia García Álvarez ha desempeñado labores de coordinación vinculadas al desarrollo de la iniciativa.

La iniciativa analizará la presencia y distribución de contaminantes emergentes en los ecosistemas marinos, concretamente antibióticos y hormonas sintéticas, así como bacterias resistentes y genes de antibiorresistencia a antimicrobianos.

DETECCIÓN DE RIESGOS

Concretamente, el proyecto busca evaluar el riesgo ambiental derivado de la bioacumulación de antibióticos y hormonas sintéticas en ecosistemas marinos para proteger la seguridad alimentaria y la salud ecosistémica bajo el enfoque 'One Health'.

Para ello se utilizarán como bioindicadores especies de interés pesquero como la lubina --tanto de origen salvaje como acuícola-- y el cazón, además del delfín mular, considerado una especie "clave" para el estudio del estado ambiental de los ecosistemas marinos.

LITORAL ASTURIANO Y ANDALUZ

El proyecto se desarrollará en el litoral asturiano y andaluz y abarcará distintas demarcaciones marinas que permitirán analizar posibles variaciones geográficas en los niveles de contaminación. Los resultados permitirán evaluar riesgos asociados tanto al estado de los ecosistemas como a la seguridad alimentaria de los productos pesqueros y acuícolas.

Además, el proyecto pretende evaluar el origen de los residuos de antibióticos y hormonas sintéticas analizando la relación entre los compuestos detectados, el uso predominante por sector --humano, ganadero o acuícola-- y su distribución geográfica. Actualmente se llevan a cabo las primeras acciones de campo como las campañas para la toma de biopsias de piel en delfines mulares en el litoral andaluz y la recogida de muestras de lubina y cazón en Asturias.

De forma paralela, el próximo 24 de junio tendrá lugar la jornada de inicio del proyecto en la Universidad de Cádiz en la que participará la investigadora de la ULE, junto con otros miembros del equipo.

CONSORCIO

El proyecto se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

El consorcio del proyecto está formado por la Universidad de Oviedo, la Universidad de León, la Universidad de Cádiz y la organización Cirec (Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos), con la participación del Centro de Investigación en Salud Ecosistémica y de la Fauna Silvestre (Crewh).

Asimismo, el proyecto cuenta con la colaboración del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias, a través de su Centro de Experimentación Pesquera, la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias (Fecoppas), y la Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias (Opasturias, OPP-90).

Durante su ejecución está prevista además la incorporación de nuevas entidades colaboradoras vinculadas a los ámbitos de la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente, así como de otras entidades del sector pesquero y acuícola tanto en Andalucía como en Asturias.

El proyecto cuenta ya con página web y perfiles en redes sociales con el objetivo de garantizar la accesibilidad pública a los contenidos generados en el marco de la investigación y acercar el conocimiento científico a la sociedad y a los sectores implicados.