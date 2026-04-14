Investigan a un conductor por circular a 192 km/h en Soria por una vía limitada a 90

Archivo - Una señal de tráfico con el límite de 90 kilómetros por hora - DGT - Archivo

SORIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Subscrito de Tráfico de Soria investigan a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular a 192 kilómetros por hora por una vía limitada a 90.

Los hechos sucedieron a las 12.28 horas del pasado sábado, 11 de abril, cuando un cinemómetro detectó en el kilómetro 358,200 de la N-234 (Sagunto-Burgos), término municipal de Soria, que un turismo de alta gama circulaba a 192 cuando el límite específico de velocidad fijado por señal en el punto es de 90 kilómetros por hora.

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que las diligencias fueron confeccionadas por el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) del Subscrito de Tráfico de la Guardia Civil de Soria y remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria.

Las mismas fuentes han recordado que este tipo de acciones al volante pone en peligro la propia integridad física del conductor y la de sus ocupantes como la del resto de usuarios de la vía por lo que insisten en que es "de suma importancia" respetar las limitaciones de velocidad tanto genéricas como las especificas fijadas por las señales en cada tramo de vía.