Investigan a dos conductores por circular de noche a 180 y 227 kilómetros por hora en la provincia de Valladolid - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de dos varones por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, tras ser detectados conduciendo en horario nocturno a velocidades de 180 kilómetros por hora y 227 kilómetros por hora en las carreteras N-601 y A-62, en la provincia de Valladolid.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, estas detecciones han sido realizadas por dos cinemómetros móviles en el marco de un dispositivo orientado a reducir la siniestralidad vial y erradicar las conductas de riesgo en las carreteras durante la noche.

En concreto, los vehículos, dos turismos de las marcas Audi A-5 y Audi Q3 RS, circulaban a la altura de los kilómetros 224 de la N-601 (en sentido creciente) y 147,500 de la A-62 (en sentido decreciente), dentro de los términos municipales de Medina de Rioseco y Tordesillas, en tramos limitados a 90 y 120 kilómetros por hora, respectivamente.

Tras constatarse los excesos de velocidad, patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valladolid han montado dispositivos de localización para ambos vehículos. Uno de ellos ha sido interceptado en el kilómetro 24 de la CL-621, en el término municipal de Valencia de Don Juan (León), por una patrulla de seguridad ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de León. Su conductor ha sido investigado por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de León.

Posteriormente, agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) han llevado a cabo la localización e investigación del otro conductor por la posible comisión de un delito contra la seguridad vial. Las correspondientes diligencias instruidas por estos hechos han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción de Guardia de Medina de Rioseco y Valladolid.