Investigas dos personas por un incendio forestal que calcinó cerca de 2.000 hectáreas en Valdesamario (León)

La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave Declarado el 22 de julio de 2026 en Valdesamario (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave declarado el 22 de julio de 2026, sobre las 19.47 horas, en los montes de la localidad leonesa de Murias de Ponjos, perteneciente al término municipal de Valdesamario, que calcinó cerca de 2.000 hectáreas.

El incendio alcanzó el Índice de Gravedad Potencial (IGR-2), lo que hizo necesaria la evacuación preventiva de los vecinos de las localidades de Rosales, Folloso, Andarrado y Trascastro de Luna, en el término municipal de Riello, así como de Ponjos y Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario.

El fuego permaneció activo hasta el 8 de agosto, cuando quedó extinguido tras afectar a una superficie aproximada de 2.012 hectáreas de terreno forestal compuesta por arbolado, matorral y pastos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las indagaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de León, en colaboración con el Equipo de Investigación de Incendios de la XII Zona de Castilla y León, agentes medioambientales y personal del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta, permitieron determinar que el origen del incendio estaría relacionado con el uso inadecuado de un generador en una zona forestal mientras se desarrollaban trabajos en el monte y se encontraba vigente una situación de alerta por riesgo meteorológico de incendio.

Como resultado de las actuaciones la Guardia Civil procedió a investigar a dos personas por su presunta implicación en los hechos. La primera, como presunto autor material, por utilizar la maquinaria de la que habría derivado el incendio y la segunda, como responsable de la empresa, por la presunta falta de control sobre los trabajos que se realizaban.

Los supuestos culpables, con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones durante la realización de trabajos y el uso de maquinaria en el medio natural, especialmente cuando las condiciones meteorológicas incrementan el riesgo de incendio.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de cumplir las medidas preventivas establecidas para evitar situaciones que puedan poner en peligro el patrimonio natural, la seguridad de las personas y las poblaciones próximas a las zonas forestales.