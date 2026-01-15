El IPC cae tres décimas en diciembre hasta el 2,8% en CyL que cierra 2025 una décima por debajo de la media

Archivo - Precios en una frutería, a 11 de agosto de 2023, en Móstoles, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,8 por ciento en Castilla y León en diciembre en tasa interanual, tres décimas menos que el mes anterior, que cerró al 3,1 por ciento, y una décima menos que en España que acabó 2025 al 2,9 por ciento, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en diciembre. Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,7%) y Región de Murcia la más baja (2,4%) y Castilla y León es junto a Canarias, Andalucía y Melilla la octava menos inflacionista con ese 2,8 por ciento.

El dato de diciembre es el más bajo registrado en Castilla y León desde agosto de 2025.

En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,3 por ciento tanto en Castilla y León como en España.