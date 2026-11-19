Un momento de la gala celebrada ayer en el José Zorrilla. - UEMC

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta iraní Hamid Kermani se convirtió en el gran triunfador del V Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario (SOCINE) al conseguir cuatro de los principales reconocimientos del certamen por Gharghalan.

La película recibió el Gran Premio del Festival, dotado con 1.000 euros; el primer premio de ficción, con 2.000 euros; el galardón a la mejor dirección, con 600 euros, y el premio a la mejor interpretación, con otros 600 euros.

En total, la película concentra 4.200 euros en premios en una edición que ha repartido más de 11.000 euros entre las distintas categorías, detalla la institución académica a través de un comunicado.

La gala de entrega de premios, que se celebró ayer en el Teatro Zorrilla de Valladolid, fue también una oportunidad para mostrar el trabajo que desarrolla la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), junto a entidades sociales y profesionales de distintos ámbitos, para dar respuesta a necesidades concretas de la sociedad.

El consejero delegado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Jesús Zarzuela, recordó en la apertura de la gala que SOCINE nació "para buscar una mirada crítica sobre la realidad, con los ojos de quienes habitan la universidad".

En sus cinco ediciones, el festival ha reunido más de 400 trabajos de unos 150 centros universitarios y de educación superior, con "historias sobre quienes casi nunca salen en pantalla". Para Zarzuela, el cine es "una de las mejores vías para empatizar con el otro", y su recorrido no acaba en la proyección: "El cine social no termina cuando se encienden las luces. Al contrario: ahí es donde empieza", añadió.

El consejero delegado puso también el foco en las personas de la comunidad universitaria que, con su trabajo o de forma desinteresada, se esfuerzan por mejorar la vida de los demás, así como en las entidades sociales que las acompañan. "Cada día hay personas, muchas de ellas jóvenes, que eligen dedicar su tiempo a los demás. Ese es un gran motivo para la esperanza", concluyó.

PALMARÉS DE SOCINE

El gran protagonista del palmarés fue Gharghalan, de Hamid Kermani, que concentró cuatro reconocimientos. La producción iraní se hizo con el Gran Premio del Festival (1.000 euros) y el primer premio de ficción (2.000 euros), además de los premios a la mejor dirección (600 euros) y a la mejor interpretación (600 euros) para Sima Ghanilou.

El primer premio de documental, dotado con 2.000 euros, fue para Buñols de vent, de la gerundense Claudia Mateu, que añadió a este reconocimiento el premio al mejor guion (600 euros), firmado por la propia Mateu junto a Samuel Benítez. La película, que acumula 2.600 euros en premios, parte de la historia familiar de su directora para reconstruir la memoria de su abuela Montserrat y acercarse a una figura que la propia autora no llegó a conocer plenamente.

El segundo premio de documental, dotado con 1.000 euros, recayó en El Bahía, de Andrea Bilbao. La película recupera un episodio ocurrido en el Edificio Bahía para construir, a través de las voces de sus habitantes, una mirada sobre las transformaciones experimentadas por Málaga y sobre cuestiones como la presión turística y el desplazamiento de los vecinos.

El segundo premio de ficción, también dotado con 1.000 euros, fue para Harvey & Maude, de Álex Mineralex. Esta propuesta de animación en stop motion narra el encuentro entre Maude, que lleva años sin salir de casa, y Harvey, un antiguo amigo imaginario olvidado, en una historia sobre la soledad, la imaginación y la capacidad de recuperar aquello que parecía perdido.

El Premio Valladolid Ciudad Accesible, dotado con 1.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Valladolid Film Commission, reconoció a Break, de Juan Carlos Quindós, Liam Darg y David Nieto. La película utiliza el tenis como metáfora para abordar una historia de desamor y cuenta con una marcada vinculación con Valladolid.

El Premio UEMC, dotado con 600 euros, fue para Not like you, de Levi Nguyen, una coproducción con estudiantes de la UEMC. La obra parte de un encuentro matutino inesperado entre dos personas cuya tensión aumenta mientras afloran prejuicios arraigados y problemas de confianza. El filme explora las frágiles dinámicas de la comunicación, los sesgos y la dificultad de percibir a los demás más allá de los propios prejuicios.

El Premio Universitario del Público, dotado con 1.000 euros, fue para Catarsis, de Luis Santana y Heribert Taveras. La película sigue a Oliver, atrapado entre el duelo por una relación rota y su proceso creativo, mientras afronta la soledad y los recuerdos de una relación que ya ha terminado. A través de su estancia en el estudio y de la reconstrucción de esos momentos, la obra aborda el proceso de aceptación y la forma en que el paso del tiempo permite afrontar la pérdida.