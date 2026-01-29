Irene Carvajal presume de que su área presenta el mayor nivel de ejecución en el Ayuntamiento de Valladolid en 2025

Captura con datos de ejecución presupuestaria compartida por la concejal Irene Carvajal. - @CRUSATIRENEVOX

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha compartido este jueves en la red social 'X' una captura de un cuadro con el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de 2025, a fecha 31 de diciembre, en el que su área es la que presenta un mayor porcentaje, el 96,78 por ciento.

En el mensaje que acompaña a la captura, Carvajal subraya que "un año más" desde que ella y su equipo entraron en el Ayuntamiento, el área de Educación y Cultura es "la mejor gestionada".

El cuadro, como han precisado fuentes municipales, recoge cifras de la Intervención municipal. En el mismo se observa que el área de Educación y Cultura había ejecutado a fecha del pasado 31 de diciembre un 96,78 por ciento de obligaciones reconocidas con respecto al crédito total.

Sin embargo, el nivel de pagos es inferior, ya que la suma de pagos es de 23,76 millones de euros que con respecto a los 27,11 millones de créditos presupuestados supone un 87,6 por ciento.

En cuanto a porcentaje de ejecución destacan también por su elevado nivel las áreas de Turismo, Eventos y Marca Ciudad (95,94 por ciento); Salud Pública y Seguridad Ciudadana (95,1 por ciento); y Hacienda, Personal y Modernización Administrativa (94,46 por ciento).

En el lado contrario, el porcentaje más bajo de ejecución de obligaciones reconocidas con respecto al crédito total figura Urbanismo y Vivienda, con un 71,43 por ciento; Comercio, Mercados y Consumo (76,05 por ciento) y Alcaldía (81,07 por ciento). El resto de áreas salvo Medio Ambiente, con un 88,21 por ciento, se sitúan por encima del 90 por ciento de ejecución.