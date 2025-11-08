Íscar agradece la "fidelidad, cariño y tesón" de los alcaldes y reivindica una financiación justa para los ayuntamientos

La Casa de las Artes de Laguna de Duero acoge la celebración del Día de la Provincia 2025, en un acto que reúne casi a medio millar de alcaldes y concejales de los 225 municipios y 9 pedanías de la provincia de Valladolid - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha agradecido la "fidelidad, cariño y tesón ante la adversidad" de los alcaldes, a los que ha animado a continuar con la "inagotable" labor que realizan por el futuro de la provincia , al tiempo que ha recalcado la importancia de las diputaciones a la hora de prestar servicios básicos en el medio rural y reivindicado la necesidad de una normativa concreta de financiación para dotar a ayuntamientos de los fondos necesarios.

La Diputación de Valladolid ha celebrado este sábado el Día de la Provincia 2025 en la Casa de las Artes de Laguna de Duero, un acto que ha contado con cerca de medio millar de alcaldes y concejales de los 225 ayuntamientos y nueve pedanías de la provincia.

El presidente provincial ha comenzado su intervención al destacar el papel de los alcaldes y de los concejales de todos los municipios. "Los alcaldes son eso, fidelidad, cariño y tesón ante la adversidad. Y por todo ello os doy las gracias y os animo a continuar con la inagotable labor que realizáis en vuestros municipios", ha expresado.

El presidente ha hecho especial hincapié en la labor social y económica que la Diputación de Valladolid ha realizado durante el presente mandado, un punto en el que ha destacado la "fuerte inversión" que la institución ha realizado en materia de vivienda.

En este sentido, ha resaltado que la institución ha incrementado este año en un 219 por ciento la partida destinada a las políticas de vivienda. "Hemos destinado 4.660.000 euros a nuestro Plan de Vivienda y a esto también se le llama, luchar contra la despoblación", ha indicado.

También ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la institución en el área de los Servicios Sociales y ha recordado el esfuerzo económico de la Diputación Provincial al alcanzar la cifra de 16 millones en el Servicio de Ayuda a Domicilio, un servicio que no tiene lista de espera. "Eso es trabajar por la dignidad de nuestra gente", ha señalado.

FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS

Durante su intervención, Conrado Íscar también ha hecho un repaso de las competencias propias e impropias que gestiona la Diputación de Valladolid. Al respecto, ha reivindicado una financiación justa y equitativa para todos los ayuntamientos.

"Hoy, permitidme, continuar con nuestro carácter reivindicativo al afirmar que necesitamos más recursos económicos y una financiación local justa y equitativa", ha asegurado, en la medida en que una norma legal que ampare las necesidades económicas de las corporaciones locales es la base de una prestación adecuada de servicios.

El presidente de la Diputación de Valladolid también ha indicado el aumento que registrará el presupuesto de la institución durante el año 2026, ya que superará los 180 millones de euros.

Acto seguido, ha vuelto a enfatizar la riqueza patrimonial, cultural y social de la provincia y ha destacado las tradiciones, sus costumbres y el más auténtico de sus tesoros; sus gentes.

Y, en este sentido, ha afirmado que la provincia de Valladolid es una tierra "llena de oportunidades". Al respecto, ha recordado las partidas destinadas al Plan de Empleo Local por parte de la Diputación de Valladolid, hasta los 3,6 millones, ayudando a crear más de 600 puestos de trabajo.

Por último, Conrado Íscar ha mostrado su apoyo a los alcaldes y concejales y ha matizado que los regidores nunca dejan realmente de llevar consigo la vitola de alcaldes.

RECUERDO A LOURDES GÓMEZ

La Gala del Día de la Provincia 2025 ha estado presentada por el mago Miguel de Lucas y ha contado con la participación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, quienes se han dirigido a todos los presentes durante el acto.

Durante la Gala, se ha rendido también un sentido homenaje a la difunta alcaldesa de Vega de Valdetronco, Lourdes Gómez, quien falleció hace tan solo un mes a los 80 años. La regidora permaneció en el cargo durante 22 años, desde 2003, bajo las siglas del Partido Popular.