Íscar (Valladolid) acoge el fin de semana las finales de la pelota nacional no profesional con los "mejores" de España

El diputado del Servicio de Deportes y Juventud, Javier González, junto con el alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, presentan el Campeonato de España de pelota mano y herramienta - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El frontón municipal de Íscar (Valladolid) será el escenario este domingo, 22 de marzo, de la Fase Final del Campeonato de España de Clubes de División de Honor en Frontón 36 metros, en modalidades de mano y herramienta, una cita que pone de manifiesto el "matrimonio consolidado" entre este deporte y el municipio y supone una "inyección económica" que convierte a la localidad en un "referente" deportivo en el ámbito nacional.

Una fase final que contará con cuatro enfrentamientos en modalidad individual y en parejas y en la que volverá a estar el club local de Puertas Bamar que intentará revalidar el título en la modalidad de herramienta que consiguió el año pasado, esta vez ante el Club Tenis de Pamplona.

Anteriormente, se jugarán las finales de mano entre el Club Deportivo Oberena de Navarra y el Club San Cosme de La Rioja a partir de las 10.00 horas en el frontón municipal de Íscar con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El evento deportivo se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa celebrada en el Palacio Pimentel de la Diputación Provincial de Valladolid que ha contado con la participación del alcalde de Íscar, José Andrés Sanz González; el diputado de Servicios de Juventud, Deportes y Cultura, Francisco Javier González Vega; el director general de deportes de la Junta, Enrique Sánchez Guijo, el vicepresidente de la Federación Española de Pelota, Marcos García Miravalles, y el Presidente del Club Deportivo de Pelota Puertas Bamar, Pedro Martínez Arranz.

El primero en tomar la palabra ha sido el diputado provincial en una intervención en la que ha puesto en valor que este fin de semana la localidad vallisoletana se convertirá en epicentro de este deporte con una "gran competición".

Todo ello, ha destacado acompañado de un turismo deportivo porque no solo vienen los deportistas, técnicos y directivos de los clubes, sino también "muchos aficionados y familias" para ver las competiciones y disfrutar de todo lo que ofrece la provincia y los pueblos del entorno de Íscar.

"MATRIMONIO CONSOLIDADO"

Por su parte, el representante del Ejecutivo autonómico ha subrayado en que esta cita constituye una oportunidad transmitir los valores que representa este deporte lo que contribuye a que lleguen a un público "muy amplio" y que la sociedad "sea un poco mejor gracias a esos ejemplos y valores".

En este sentido, se ha referido al "éxito" que supone haber vinculado un deporte a un municipio, algo "muy difícil" ya que es complicado crear marca al asociar un deporte a una tierra y eso ocurre en esta provincia con varios casos, como Valladolid y el rugby.

También ha agradecido la "apuesta sostenida" de las diferentes administraciones por este deporte con independencia de los resultados deportivos. "Tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial han sabido mantener esa apuesta y año tras año traer a los mejores jugadores de España para jugar en esta tierra", ha apostillado.

Por esta razón, ha animado a todo el público a acercarse este fin de semana a la localidad vallisoletana de Íscar para disfrutar de sus ofertas turísticas y de una cita deportiva "de referencia" en el marco nacional al acoger a los mejores de estas disciplinas.

En la misma línea se ha expresado el primer edil del municipio al destacar el "esfuerzo y predisposición" del club Puertas Bamar para "defender el deporte y la pelota" y ha invitado a todos los vecinos de Íscar y de la provincia a acercarse el fin de semana a la localidad para disfrutar de una cita de "gran nivel". "Íscar tiene sus puertas abiertas para todo aquel que decida visitarnos, estaremos encantados de recibirles", ha concluido.

El presidente de la Federación de Pelota de Castilla y León y como vicepresidente de la Federación Española ha invitado a todo el público y aficionados de estas modalidades deportivas a visitar este fin de semana el municipio porque van a ser los "mejores partidos de esta disciplina que se van a poder ver en todo el país".