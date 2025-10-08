IU invita a las fuerzas de izquierdas a construir una alianza "igualitaria y sin exclusiones" para los próximos comicios

Archivo - El coordinador autonómico de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, interviene durante la festividad del Día de Castilla y León. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha invitado a todas las fuerzas de izquierdas a "construir" una alianza "igualitaria y sin exclusiones" de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para el mes de marzo.

La formación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha indicado que ya se han iniciado conversaciones para la conformación de un frente "amplio" de izquierdas y ha apuntdo que continuará promoviendo encuentros para dar forma a una alianza que "termine con las políticas neoliberales del PP en la Junta de Castilla y León".

La organización ha señalado la sanidad, la vivienda y las amenazas ambientales como asuntos prioritarios para el diseño de programa con el que concurrirá esta alianza.

Hasta el momento, Verdes Equo y Sumar han confirmado su incorporación en la alianza, abierta a la participación de organizaciones políticas, sindicales y sociales.

La organización ha definido la iniciativa como una "alianza de la izquierda social y política sin exclusiones" y ha explicado que la intención de unirse en un "frente amplio" consistiría en "generar un revulsivo para poner sobre la mesa una propuesta política ganadora que termine con las políticas neoliberales del PP en la Junta de Castilla y León".

La organización ha anunciado la conformación de una alianza en el marco de la reciente movilización social por la sanidad y la gestión de los incendios en Castilla y León.

IU ha señalado la necesidad de "poner fin a un método de corrupción con tramas como la Perla Negra y las eólicas" y ha invitado al encuentro a todas las fuerzas políticas de izquierda de Castilla y León.

ALIANZA "SIN VETOS"

"Para construir la alternativa, en igualdad de condiciones, es preciso dialogar y que no haya vetos ni exclusiones", ha señalado IU, que ha adelantado la generación de un espacio político igualitario y con un proceso de elección en primarias de sus candidatos.

La organización considera que, para construir la citada alternativa de forma igualitaria, es preciso que no haya más condicionantes que el programa político y la candidatura y la elección de ambas mediante "un método democrático y lo más participativo posible".

A este respecto, ha aclarado que el objetivo no debe ser "medir" quien tiene más apoyo o implantación dentro de un espacio pequeño "sino cambiar el destino y las políticas de la Comunidad".

"Nadie entendería que tras la unidad en la movilización no hubiera también una unidad electoral para el próximo 15 de marzo", ha afirmado el coordinador de IU en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón.

En este contexto, ha incidido en la necesidad de desarrollar propuestas unitarias que se alejen del "hiperliderazgo" ya que, a su juicio, no se habría aprovechado la representación institucional para "organizar un espacio sólido, inclusivo, ligado al territorio y que transfiera las luchas en actividad institucional, tejiendo un espacio que movilice".

"Es preciso que el resto de sujetos políticos se posicionen claramente acerca de si están a favor o se autoexcluyen", ha afirmado Juan Gascón. "Nos ponemos a disposición de dialogar y trabajar por un proyecto común por y para Castilla y León", ha concluido.