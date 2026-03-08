IU, Sumar y Equo piden "caminar hacia adelante" frente a la "involución democrática": "Feminismo frente al fascismo"

El candidato de la coalición En Común a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, participa en la movilización del 8M en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo (En Común) ha reivindicado la igualdad entre hombre y mujeres con motivo del 8M y ha llamado a "caminar hacia adelante" para lograr un "futuro mejor" en Castilla y León frente a la "ola de involución democrática" que existe en la Comunidad, por lo que ha reclamado "feminismo frente al fascismo".

Así lo ha trasladado el candidato de la coalición a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, en declaraciones a los medios en la Plaza Fuente Dorada de la capital vallisoletana con motivo de las movilizaciones del 8M, donde ha estado acompañado por la número 2 por Valladolid, Marina Echebarría.

Durante su intervención, Gascón ha hecho énfasis en la importancia de luchar para que las mujeres tengan las mismas condiciones que los hombres, motivo por el que ha celebrado que haya una movilización social que empuje hacia la construcción de una Castilla y León "más igualitaria".

El objetivo, ha sostenido, es lograr que exista igualdad de oportunidades para todos, que no hayan agresiones sexuales y que las mujeres puedan caminar libremente por las calles.

"Frente a quienes quieren hacernos volver atrás, IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo decimos que hay que caminar hacia adelante, hay que confiar en un futuro mejor para todos, pero especialmente para los jóvenes y las mujeres", ha subrayado el candidato a la Presidencia de la Junta.

UN FEMINISMO QUE "ABRAZA A TODAS"

Por su parte, Echebarría ha subrayado la importancia de salir en esta jornada a la calle para "celebrar un feminismo que abraza a todas".

A todos aquellos que "tengan reparos al pensar que el feminismo les excluye o les puede suponer una barrera que puede discriminar a los hombres", la número 2 por Valladolid ha asegurado que este movimiento es "todo lo contrario": "El feminismo nos libera a todos, a las mujeres y a los hombres".

Precisamente, ha puesto en valor el feminismo como un elemento clave para frenar a los "movimientos autoritarios que abogan por un retroceso en derechos y piden de alguna manera una postergación de la mujer otra vez".

"Hoy es nuestro día, venir todas a la calle y sobre todo feminismo frente al fascismo. Vamos a frenar esta oleada de involución, hoy en las calles y mañana día a día", ha concluido.