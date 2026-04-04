El IV Festival del Botillo de La Granja de San Vicente (León) congrega a 200 vecinos en la Casa del Pueblo - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El IV Festival del Botillo de La Granja de San Vicente (León) ha congregado a 200 vecinos en la Casa del Pueblo, donde se han podido degustar viandas típicas y ha estado presente el vicepresidente primero de la Diputación y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller.

Aller ha estado acompañado por el presidente de la asociación organizadora del evento, Senén Maceda, así como por el presidente de la Junta Vecinal, José Luis Bañal, y una nutrida representación de concejales del Ayuntamiento de Torre del Bierzo, al que pertenece la pedanía.

En su discurso, el responsable provincial ha puesto en valor el trabajo de asociaciones como la Asociación Cultural de Vecinos de La Granja de San Vicente La Era, a la par que ha reconocido sentirse "emocionado" al comprobar que "empieza a ver sus frutos con la cantidad de niños que pueden verse jugando en sus calles".

"Todo lo que hacéis se resumen en dos palabras: arraigo y pertenencia. Esa es la verdadera receta para que nuestros pueblos no se mueran: que todo el mundo participe y que la gente se una para que la vida vuelva", ha señalado al respecto, según un comunicado recogido por Europa Press.

El dirigente leonesista ha aprovechado la visita a la localidad para interesarse también por la labor de dos productores leoneses con sede en la pedanía, los viticultores de Bodega Lombardero Fernández y los apicultores de Miel La Granja de San Vicente.

Así, ha reivindicado la labor de "aquellos que emprenden el medio rural con convencimiento y sin miedo" y ha felicitado a los empresarios de La Granja de San Vicente por "atreverse a apostar por su pueblo".