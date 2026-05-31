La IV Marcha contra el Cáncer de Laguna de Duero (Valladolid) recauda más de 6.000 euros

La IV Marcha contra el Cáncer de Laguna de Duero (Valladolid) reúne a cientos de asistentes y recauda más de 6.000 euros - AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La IV Marcha contra el Cáncer de Laguna de Duero (Valladolid) ha reunido este domingo a unos 850 participantes y ha obtenido una recaudación de más de 6.000 euros.

Con el alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, a la cabeza, junto con la delegada de la Asociación Española Contra el Cáncer en la localidad, Beatriz Vallelado, y una "importante representación" de toda la Corporación Municipal, los asistentes de todas las edades han partido provistos de botellas de agua para desafiar al calor.

Así, la cita ha comenzado a las 10.30 horas y ha constado de un recorrido de unos cinco kilómetros por las principales calles del municipio y paseos por el canal y la acequia del río, según ha señalado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, por segundo año consecutivo, la comitiva ha hecho una parada en el Jardín de los Ángeles, espacio dedicado a los enfermos y personas fallecidas por esta enfermedad, donde los representantes del Consistorio han depositado un centro de flores en recuerdo de todas ellas junto a la placa que explica el significado de ese lugar.

En ese momento, además, varios niños y niñas han plantado seis árboles como "símbolo de la implicación de toda la sociedad lagunera" en la lucha por esta enfermedad.

Este año, la recaudación, que asciende a algo más de 6.000 euros e irá íntegramente destinada a los proyectos que la AECC lleva a cabo, se ha conseguido entre lo provisto por los 850 dorsales inscritos y los patrocinadores de la marcha, así como por los tickets vendidos para la II Paella Solidaria Agropal, celebrada al final del recorrido en la Plaza de los Lavaderos, donde por cinco euros se ha podido disfrutar de una ración, pan y botella de agua, acompañada de la actuación del grupo El Taconeo Flamenco.