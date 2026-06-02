El IV Torneo Benéfico 'Golf con corazón' reunirá más de 100 deportistas el 5 y 6 de junio en Valladolid

Presentación de la cuarta edición del Torneo Benéfico 'Golf con Corazón'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Golf de Castilla y León celebrará los próximos días 5 y 6 de junio la cuarta edición del Torneo Benéfico 'Golf con Corazón', un evento solidario organizado a favor de la Fundación Menudos Corazones, que reunirá a más de un centenar de deportistas.

Desde 2003, la Fundación Menudos Corazones ayuda y acompaña a las personas con cardiopatías congénitas y a sus familias en cada etapa, para ofrecerles, entre otros recursos, alojamiento gratuito por los desplazamientos médicos, apoyo psicológico y emocional, actividades terapéuticas y momentos de respiro durante la hospitalización, así como información, orientación y espacios.

El torneo, que se ha convertido en una de las citas "más especiales y emotivas" del Golf en Valladolid, reunirá así a jugadores, familias, patrocinadores y colaboradores con el objetivo de "visibilizar la labor que realiza la Fundación Menudos Corazones y transmitir un mensaje de apoyo y esperanza a todas las familias que conviven con cardiopatías congénitas infantiles".

De este modo, durante los dos días, en la escuela situada en la Cuesta del Tomillo, los más de 100 jugadores inscritos competirán en el torneo y participarán en actividades solidarias, además de en la entrega de trofeos, sorteos y múltiples iniciativas impulsadas con la colaboración de empresas y participantes que, un año más, se han sumado a esta causa.