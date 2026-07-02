Iveco y los sindicatos alcanzan un principio de acuerdo para el convenio colectivo de la fábrica de Valladolid

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iveco y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para el convenio colectivo de la factoría de Valladolid que supondrá una subida salarial del 9,5 por ciento en los próximos tres años con una cláusula de revisión si el IPC se incrementara por encima de este porcentaje.

Durante los últimos meses, Iveco y los representantes de los trabajadores han mantenido encuentros para intentar alcanzar un acuerdo al tiempo que se refueza la competitividad presente y futura, han informado a Europa Press fuentes de la empresa.

Como resultado de este proceso de diálogo, han alcanzado un principio de acuerdo para el nuevo convenio colectivo "fruto del compromiso, la responsabilidad y la voluntad de entendimiento mostrados por ambas partes durante la negociación".

El preacuerdo incorpora una mejora de las condiciones económicas de la plantilla que supondrá un incremento salarial en 2026 del 3,5 por ciento, distribuido en un 2,5 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y un 1 por ciento adicional a partir del 1 de agosto. En 2027 el incremento será del 3,5 por ciento y, en 2028, de un 2,5 por ciento.

Además, se incluye una cláusula de garantía vinculada a posibles acontecimientos macroeconómicos o geopolíticos de especial impacto, de manera que, en caso de que el IPC acumulado entre 2026 y 2028 supere el 9,5 por ciento, se aplicará un incremento adicional de hasta un 2 por ciento con efectos desde el 1 de enero de 2029 con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la plantilla.

El preacuerdo contempla también medidas orientadas a seguir mejorando la organización y el funcionamiento de la planta con el abordaje de aspectos como el sistema de flexibilidad, la sustitución del plus de presencia por un complemento por fichaje, mejoras en la polivalencia y avances en la gestión del absentismo.

"Este principio de acuerdo supone un paso decisivo para seguir reforzando la competitividad de la planta de Valladolid, consolidando un marco de estabilidad que permitirá afrontar con mayores garantías los retos presentes y futuros del sector industrial, siempre desde el compromiso compartido entre empresa y representación social", ha agregado la multinacional.