Izard presenta en Valladolid 'El viaje de los niños sin nombre', sobre cómo la guerra de Ucrania "despoja" de identidad

Yolanda Izard en la Feria del Libro de Valladolid. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora Yolanda Izar presenta en la Feria del Libro de Valladolid 'El viaje de los niños sin nombres', novela en la que aborda cómo la guerra de Ucrania "despoja" de identidad a quienes huyen.

El origen de la obra se dio en aquellas escenas que recorrieron los informativos en los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, niños pequeños con gorros de lana y la cara pegada al cristal de los autobuses que huían hacia la frontera, ancianos avanzando en silla de ruedas por caminos convertidos en barro; madres escapando solas mientras los hombres eran llamados al frente.

De esas imágenes nace la nueva novela de la escritora bejarana y vallisoletana de adopción, presentada este domingo en la 59ª Feria del Libro de Valladolid, un relato atravesado por la guerra, pero también por la "compasión, la inocencia y la necesidad de preservar la humanidad incluso en mitad de la barbarie".

La historia arranca con una enfermera española que rescata a varios niños tras un bombardeo en la Ucrania actual. Son seis menores de distintas edades que emprenden un largo viaje hacia la frontera huyendo de la guerra, con el detalle de que ninguno tiene nombre.

"El derecho a tener nombre tiene mucho peso en la novela. Es la primera renuncia", ha explicado Izard durante la presentación, para relacionar la novela con la deshumanización sistemática de los regímenes totalitarios y recordar cómo en Auschwitz los prisioneros eran reducidos a números para borrar su identidad.

"Cuando dejamos de pensar y convertimos a las personas en clichés dejamos también de humanizarlas", ha reflexionado, en una cita a Hannah Arendt.

Sin embargo, 'El viaje de los niños sin nombre' no pretende instalarse en el horror, pues la autora pretende construir un "contraste entre la devastación de la guerra y la luz que todavía conservan quienes la sufren".

"Quería mostrar lo que la guerra hace con ellos, pero también lo que podrían haber sido si no hubieran tenido que vivir algo así", ha subrayado la escritora en la presentación, según un comunicado de la Feria del Libro recogido por Europa Press.

Izard ha confesado, asimismo, que uno de sus principales retos fue encontrar el tono adecuado para contar una historia tan dura sin caer ni en el sensacionalismo ni en la solemnidad excesiva. "Quería un tono a veces poético, incluso aparentemente ligero, porque si lo hubiera llevado hacia lo grandilocuente habría resultado insoportable", ha incidido.

La novela combina así momentos de enorme crudeza con una mirada profundamente "humana y delicada" sobre la infancia, el miedo, la pérdida y la empatía, y avanza como un viaje físico hacia la supervivencia, pero también como una exploración interior de quienes han perdido casi todo.

"Quiero que el lector no solo entienda lo que ocurre, sino que sienta que ha vivido con ellos durante un tiempo", ha confesado escritora, para pedir "que se lleve el libro a la cabeza, pero también al corazón".