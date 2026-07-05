El Jaguar Tipo E de 1970, pieza del mes de julio en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

El Jaguar Tipo E, pieza del mes de julio en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha presentado como pieza del mes de julio un Jaguar Tipo E del año 1970, uno de los automóviles "más admirados de la historia", según ha expresado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta elección coincide con la primera semana de apertura de la exposición temporal de verano 'Coleccionistas de Aquí', una muestra que reúne vehículos y piezas procedentes de colecciones particulares vinculadas a Salamanca, con las que se valora el "importante patrimonio automovilístico" conservado por coleccionistas locales.

Jaguar es una de las marcas emblemáticas de la industria automovilística británica y un "símbolo mundial de elegancia, diseño, lujo y prestaciones". Sus orígenes se remontan a 1920, cuando la compañía fabricaba sidecares de aluminio bajo la denominación Swallow.

A partir de 1927 pasó a llamarse Swallow Sidecar (SS) y comenzó a construir carrocerías ligeras y deportivas sobre chasis de otros fabricantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, la firma adoptó definitivamente el nombre Jaguar, iniciando una etapa de "gran prestigio internacional" con modelos que combinaban "refinamiento, innovación tecnológica y éxitos deportivos".

Fruto de esa experiencia nació el Jaguar Tipo E, presentado en 1961 y considerado por coleccionistas como uno de los automóviles "más bellos" jamás construidos, con una estilizada carrocería de acero y un capó delantero abatible de una sola pieza.

Bajo el capó monta un avanzado motor de seis cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 4,2 litros, equipado con una mecánica refinada y robusta que combina "suavidad de funcionamiento y unas prestaciones de primer orden para su época".

Durante la década de los sesenta, el Jaguar Tipo E se convirtió en un icono de la automoción británica y en uno de los deportivos más deseados del mundo, especialmente en el mercado estadounidense, que absorbió gran parte de su producción. Hoy continúa siendo una referencia entre los grandes clásicos del siglo XX.