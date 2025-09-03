Jiménez asegura que no "gusta" la decisión de Ryanair, reitera que Valladolid es rentable y pide un plan de aeropuertos

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez, ha reiterado que al Ayuntamiento no le "gusta" la decisión de Ryanair de mantener la base vallisoletana cerrada, ha asegurado que el aeropuerto es rentable y ha vuelto a reclamar la elaboración de un plan especial de aeropuertos regionales.

Blanca Jiménez, en el marco de la presentación de una promoción del operador ferroviario Ouigo para viajar desde Valladolid a Segovia y Madrid a 7 euros, ha insistido en que Valladolid es una ciudad "rentable" y por ello la eligen los operadores privados, no porque quieran hacerle "ningún favor a la ciudad".

Además, la edil ha señalado que la conectividad aérea del centro y del norte de España "puede pasar perfectamente por Valladolid", por ello ha recordado que el Ayuntamiento reclama desde hace casi dos años un "plan regional especial" para trasladar a los operadores que tienen una serie de incentivos para poder operar.

"Sabemos que a los operadores les interesa Madrid y Barcelona por el flujo aéreo, pero desde luego si queremos equidad y si queremos desde el Ministerio y desde Aena que destinos como nuestro sigan proliferando no solo en el ámbito turístico sino también en el ámbito posible de comercial o empresarial, Valladolid siempre es una buena opción", ha afirmado.

PETICIONES NO ATENDIDAS

En cuanto a la decisión de Ryanair, ha aclarado que la compañía ya dijo que se iba a marchar y, a su juicio, "ha hecho lo que ha dicho que iba a hacer" y ha recordado que la aerolínea tenía sus reclamaciones y propuso ampliar "bastante" la llegada de viajeros, pero necesitaban un "plan especial" y que el Ministerio lo viera con "buenos ojos".

"Eso lo hemos reclamado en muchos destinos, no ha sido posible, entonces Ryanair lo que ha hecho ha sido cumplir lo que iba a hacer", ha agregado Blanca Jiménez, quien ha apuntado que también se ha retirado de Vigo y cree que habría que preguntar la opinión a otras ciudades.

"Desde luego Valladolid no nos gusta, ya lo hemos dicho muchas veces, sabemos que podemos competir con mucha calidad, tenemos una infraestructura muy buena", ha insistido la concejal de Turismo, quien ha cree que otras ciudades tampoco estarán muy contentas, por lo que le gustaría que se sumaran a la petición de un plan regional especial que haría que las infraestructuras y aeropuertos de estas ciudades puedan seguir trabajando "en pos, sobre todo, de mejorar la conectividad".

En este contexto, Jiménez ha recordado que en el mes de julio hubo "muchos problemas" en el aeropuerto de Madrid porque había una aglomeración "inusual" de pasajeros y Valladolid podría ser el aeropuerto que también pueda "desahogar un poco" el tráfico aéreo de la capital de España. "Lo hemos dicho, lo hemos reclamado, yo creo que el Ministerio lo sabe, así que más allá de las coyunturas políticas habría que pensar en los ciudadanos, bajarse un poquito al terreno y ver las posibilidades de esta ciudad", ha aseverado.