Jiménez (PP) considera que el PSOE "usa la mentira" para "hacer política", tras el balance de tres años de Carnero

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, ha acusado este viernes al PSOE municipal de "usar la mentira como mejor manera de hacer política", en respuesta al balance crítico que ha hecho el portavoz socialista, Pedro Herrero, de los casi tres años de Gobierno municipal dirigido por Jesús Julio Carnero.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Blanca Jiménez ha considerado que los integrantes del Grupo Municipal Socialista "no han comprendido nada de estos tres años de mandato", que ha defendido que se iniciaron con la necesidad de "salvar una nefasta situación económica" que atribuye a la gestión "negligente" del anterior equipo de Gobierno encabezado por el socialista Óscar Puente.

En sus declaraciones Jiménez ha defendido la actual gestión del equipo de Gobierno, con el que destaca que "impera la estabilidad económica", al tiempo que ha asegurado que han "bajado" los impuestos. "Todo ello sin olvidar que las personas son el centro de todo: los jóvenes, los mayores y las familias", ha enfatizado.

También ha destacado las cifras "históricas" de viajeros en Auvasa y de usuarios del servicio de bicicleta de alquiler, Biki.

Igualmente, ha expuesto "la recuperación de proyectos olvidados y anclados", entre los que se ha referido a "la Ciudad de la Justicia"; "sin dejar de mirar a los grandes problemas del país", como la vivienda con el Plan Municipal. "Aquí sí aquí hacemos viviendas", ha destacado. También ha ensalzado el refuerzo de los servicios de Limpieza y Parques y Jardines, o nuevos proyectos "vinculados a la innovación y la transformación digital".

Según Blanca Jiménez, el equipo de Gobierno del que forma parte ha potenciado "la notoriedad de Valladolid en el mapa" y ha hecho que "sea reconocida a nivel internacional por grandes eventos y magníficos proyectos que miran al futuro con esperanza".

Finalmente, ha advertido al PSOE que "queda un año de mandato" en el que el equipo de Gobierno va a "seguir cumpliendo objetivos, poniendo a Valladolid donde se merece" y, todo ello, "sin contar con una oposición que ha dado la espalda a la ciudad porque todavía no saben muy bien dónde ubicarse en el futuro".