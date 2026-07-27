Joan Manuel Serrat, Premio Leteo 2026 por su excelencia artística, su compromiso y conciencia cívica

Archivo - Joan Manuel Serrat durante la gala de entrega de los Premios de la Academia de la Música, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ángel Díaz Briñas - Europa Press - Archivo

LEÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat recibirá el Premio Leteo 2026, que alcanza su vigésima cuarta edición, en reconocimiento a su excelencia artística, su compromiso y conciencia cívica.

Así lo ha anunciado este lunes el director del Festival Palabra, Rafael Saravia, que ha ofrecido una rueda de prensa acompañado de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, y de Héctor Escobar, editor y coordinador del Festival.

Héctor Escobar ha destacado que Serrat es una persona intergeneracional y este galardón es "un homenaje a la poesía, un homenaje a la docencia y a la decencia". "Su voz permanecerá siempre unida a nuestra memoria", ha subrayado.

Con más de 50 años de carrera a sus espaldas, el cantautor catalán ha recibido destacadas distinciones a lo largo de su trayectoria, tanto en España como en el resto del mundo, entre ellas el Premio Princesa de Asturias, la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona, la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o la distinción como Caballero de las Artes y las Letras en Francia. Además, es Doctor Honoris Causa por 19 universidades españolas y extranjeras.

Elena Aguado ha puesto en valor su extensa obra, el hecho de que el autor escriba en español también con las miras puestas al otro lado del Atlántico y ha manifestado la importancia de que Serrat haya hecho suyos los versos de grandes poetas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por otra parte, se ha referido al prestigio internacional del Festival Palabra y del Premio Leteo, que cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de León. "Hablar del Festival Palabra y del Premio Leteo es hablar de León; han llevado el nombre de la ciudad por todos los continentes, proyectando una imagen de excelencia y prestigio", ha sostenido.

Rafael Saravia ha expresado que el Festival Palabra cada año explora la vinculación de la literatura con otras formas de expresión como en este caso la música, y ha adelantado parte de la programación que incluirá un encuentro con Alejandro y María Laura, cantautores peruanos que fueron finalistas de los Premios Grammy Latinos en 2025, así como la asistencia de los escritores Edurne Portela y José Ovejero.

El Festival se celebrará entre los días 17 y 24 de octubre con una programación se detallará próximamente y el Premio Leteo se entregará el 21 de octubre en una ceremonia que acogerá el Auditorio Ciudad de León.