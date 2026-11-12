La Jornada Ávila Medieval potencia el patrimonio de la ciudad como recurso de desarrollo socioeconómico

Un momento de la jornada celebrada esta mañana. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La III Jornada 'Ávila, Ciudad Medieval', que se desarrolla hoy y mañana en el Auditorio Municipal de San Francisco, ha valorado el patrimonio material e inmaterial con el que cuenta la ciudad "como recursos de desarrollo socioeconómico".

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, junto con María Isabel Colado, subdirectora de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Fernando Romera, decano de la Facultad de Humanidad y Educación de la Universidad Católica de Ávila, han destacado la importancia de esta actividad para "difundir el marco que rodea la celebración de las Jornadas Medievales de Ávila", que cumplirán en 2027 tres décadas de vida.

En esta primera jornada de actividad, que ha reunido a cerca de 60 participantes, se ha incidido en el objetivo de dotar las Jornadas Medievales de Ávila - El Mercado de las Tres Culturas de un carácter internacional, de cara a poder solicitar, en 2028, la declaración de Interés Turístico Internacional, señala el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, la subdirectora de la Fundación General de la UCM ha resaltado el desarrollo de jornadas de estas características como "referente académico y para conocimiento de los recursos disponibles y sus posibilidades", mientras que Fernando Romera ha destacado la importancia de contar con actividades de estas características "para favorecer el interés y el conocimiento del entorno en el que se desarrolla este evento turístico, en lo que a patrimonio material e inmaterial y recursos patrimoniales e históricos se refiere y su potencial en el desarrollo socioeconómico de la ciudad".

Con el objetivo de potenciar la proyección internacional de este evento que se constituye en "el más importante" del calendario turístico de la ciudad, la tercera edición de la jornada 'Ávila, Ciudad Medieval' cuenta con conferencias y mesas redondas en las que en estos días intervienen cerca de una veintena de ponentes; todos ellos, expertos en las diferentes materias que se van a abordar.

El título que lleva este año las jornadas, en este sentido, es 'Patrimonio, cultura y vida de Ávila, ciudad medieval' y, a través de los temas que se tratan, se busca consolidar un espacio anual de encuentro como referente entre el patrimonio medieval que posee la ciudad, la cultura viva y el turismo sostenible.

En este sentido, la jornada ha contado con una conferencia inaugural a cargo del profesor francés Ghislain Baury, historiador, hispanista y especialista en el monacato cisterciense, profesor en la Universidad de Maine. Asimismo, ha habido tres mesas redondas en las que se han abordado aspectos como el patrimonio inmaterial de Ávila a través de la indumentaria, los oficios y el turismo cultural; redescubrir Ávila a través de su patrimonio documental, epigráfico y artístico, o el patrimonio medieval.

En la jornada de mañana, habrá una cuarta mesa dedicada a los mitos, la literatura, la importancia de la etapa medieval en el turismo de Ávila y la música medieval y el paisaje sonoro, que incluirá una propuesta interpretativa de órgano.