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VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 20 años ha resultado herido tras caer desde una plataforma situada a una altura de unos seis o siete metros en un centro de tratamiento de residuos de la carretera N-601, en Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8.18 horas, cuando una llamada ha avisado a la sala de operaciones del 112 de la caída del varón, que se encontraba en la plataforma y que, tras precipitarse, ha quedado inconsciente y sufrido una herida en la cabeza.

La sala de operaciones del 112 ha avisado de lo ocurrido a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido.

El personal sanitario ha atendido al varón en el lugar del suceso y, posteriormente, ha procedido a su traslado en una UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

El herido ha sido trasladado al centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria después de sufrir la caída desde la plataforma, según la información facilitada por el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.