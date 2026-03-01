Una joven resulta herida tras volcar su turismo y dar varias vueltas de campana en Madridanos (Zamora)

Archivo - Ambulancia. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

ZAMORA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 20 años ha resultado herida tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía y dar vueltas de campana en el kilómetro 10 de la carretera ZA-610, a la altura del término municipal zamorano de Madridanos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso a las 15.31 horas, en el que se alertaba del accidente y se solicitaba asistencia para una joven que había salido por sus propios medios del vehículo y presentaba un golpe en la cabeza.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha atendido a la herida en el lugar y posteriormente la ha trasladado al Hospital de Zamora.