Juan Antonio González Iglesias, Premio de las Letras: "Necesitamos que los que nos gobiernan sean poéticos"

"Entusiasmado por el premio, el salmantino confía en la "poesía humana" y pide incluir esta en la educación desde el colegio

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El poeta y escritor Juan Antonio González Iglesias (Salamanca, 1964), "alegre y entusiasmado" por haber sido reconocido con el Premio Castilla y León de las Letras 2024, ha reivindicado la poesía como "ética" que "valora al ser humano" y ha subrayado que la sociedad necesita que los que gobiernan sean "más poéticos".

"Es una ética la poesía, no solo una estética", ha aseverado este miércoles, 5 de marzo, el salmantino en declaraciones a Europa Press tras enterarse de que ha sido galardonado con el mencionado premio, lo que ve también como un reconocimiento a la poesía, un arte que es "muy necesario".

Para González Iglesias, en el "muy poco poético" mundo actual, se necesita esta "en todos los órdenes", especialmente "en el mundo de los que dirigen y gobiernan", pues defiende la poesía como una "ética que valora al ser humano y la comunidad de los seres humanos".

"Y valora el darle más importancia a los otros que a uno mismo, por ejemplo, el tener empatía, tener ternura", ha agregado, para ensalzar el "amor" de los poetas por los demás y reclamar el espacio de la poesía en la educación y en el mundo de la cultura.

El salmantino, quien ha puesto en valor el "buen grupo de poetas muy buenos que hay en Salamanca y en Castilla y León", ha abogado así por introducir la poesía y sus valores en los programas educativos desde el "colegio".

"La poesía no solo es que lo enseñes de manera teórica, sino que es algo que la persona que la oye o que la ve o que la recita, que la aprende, en ese momento es esa otra persona, es una mujer que ama o es uno que disfruta del paisaje", ha reflexionado el autor que tiene en su haber galardones como el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, el Premio Nacional de la Crítica o el Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma.

POESÍA EN LA EDUCACIÓN

En este contexto, ha apuntado, asimismo, que la poesía es "la más fácil" de las "bellas artes": "No necesita nada, no necesita ningún material, es lenguaje, nada más que lo que tenemos todos. No hay que hacer inversiones, simplemente es darle más espacio en la educación", ha apostillado el también catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca (USAL).

Además, en este "día de fiesta" por el premio obtenido, que también recibe con "madurez" y de forma "muy especial" por ser un galardón de su "propia tierra", González Iglesias ha ensalzado la poesía "humana", la "verdadera", frente a aquella que pueden "producir las máquinas", en referencia a la Inteligencia Artificial (IA).

"Algunos de mis colegas poetas están muy asustados. A mi juicio eso no va a tener mucha importancia, porque todo lo producido por máquinas está bien, pero no creo que la gente pierda el tiempo leyendo o aprendiéndose de memoria un poema artificial, cuando no se aprende de uno de Lorca o de Góngora", ha asegurado, para anteponer "lo humano".

El poeta salmantino recogerá el próximo 22 de abril el Premio Castilla y León de las Letras 2024, que le ha otorgado el jurado por unanimidad en reconocimiento de la "densidad, relevancia y firmeza de su trayectoria poética".

Asimismo, el jurado, cuyo nombramiento se realiza por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha destacado "el profundo conocimiento de la Antigüedad grecolatina de este autor salmantino, que ha sido definido como 'poeta alejandrino postmoderno' y cuya obra se caracteriza por una equilibrada fusión entre los elementos grecolatinos y los contemporáneos, en un diálogo permanente entre la Antigüedad y la modernidad".

También ha valorado "la amplia repercusión y el reconocimiento internacional de su obra en universidades e instituciones culturales", así como "la riqueza de su creación verbal y la calidad y solidez de su poética, que lo consagran como uno de los grandes literatos actuales de Castilla y León".