El juego de la 'Pelota Numantina' fomenta la convivencia de 330 escolares en Soria

SORIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El juego de la 'Pelota Numantina', inventado por el profesor de Educación Secundaria Iván Astudillo, ha congregado esta mañana 330 escolares de Soria con el fin de fomentar su convivencia.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, junto al director provincial de Educación, José Alfredo de Pablo, y el profesor Iván Astudillo, han asistido a la presentación de una jornada que se desarrolla en el Polideportivo San Andrés de la capital.

Los 330 escolares participantes son de sexto de Educación Primaria pertenecientes a los CEIP Gerardo Diego, en Golmayo, y Los Doce Linajes, Pedrizas, Fuente del Rey, Infantes de Lara y Numancia, de la capital, así como docentes.

La 'Pelota Numantina', que rompe los esquemas tradicionales al competir al mismo tiempo hasta cuatro equipos, tiene como principal objetivo defender bien el campo propio. El juego busca hacer un guiño a la historia local, premiando la resistencia defensiva de Numancia frente a la ofensiva.

Esta actividad deportiva enfrenta a cuatro equipos de cinco jugadores de forma simultánea, en un terreno de juego cuadrado de 28 metros de lado, y cada uno de ellos debe defender su aro, que es la zona de marca. El aro está colocado perpendicular al suelo y tiene un diámetro de 3,60 metros.

"Es como una partida de parchís, cuatro equipos y cada uno defiende su lado", ha destacado el creador de la modalidad. Astudillo ha detallado que se juegan tres tiempos de 15 minutos y al terminar cada uno de ellos se obtienen las puntuaciones.

Astudillo ha agradecido la implicación del resto de profesorado de su asignatura ya que "han aportado sus ideas para darle forma". Un juego que trataba de "aglutinar a muchos alumnos en una única actividad en un espacio reducido, igualando las capacidades físicas de los jugadores", ha incidido.

Más allá de la competición, la actividad busca ser un punto de encuentro. El fin último ha sido organizar una jornada de convivencia donde niños de diferentes centros han podido practicar esta modalidad y estrechar lazos a través del deporte.

"El importante trabajo que la Junta de Castilla y León está realizando, en este caso desde el ámbito educativo, para la integración y la convivencia de todos los alumnos de la provincia, independientemente de su edad y de los pueblos en los que viven", ha señalado Yolanda de Gregorio.

La delegada ha recordado en su intervención algunas de estas actividades, como la V Jornada de deporte y convivencia de los CRA de Soria, que reunió el 5 de mayo a unos 400 alumnos de Educación Infantil y Primaria de todos los colegios rurales agrupados de la provincia.

También el IV Encuentro InterCEPAs de la provincia de Soria, una cita que congregó este jueves 21 de mayo a unos 450 participantes con el objetivo de visibilizar la labor de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA).

También ha hecho hincapié en otras convocatorias con participación de alumnos de otras provincias, como el V Encuentro de Bandas Elementales de Castilla y León, que organizó el Conservatorio Profesional de Música 'Oreste Camarca' de Soria en el pasado mes de abril, con cerca de 300 alumnos.

Por último, ha enumerado otras iniciativas como las propias Olimpiadas de Matemáticas, la Liga Debate o los campus de profundización convocados para julio.