El jugador de baloncesto Sergio de Larrea, mejor deportista absoluto en los XIV Premios Pódium del Deporte de CyL

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador vallisoletano de baloncesto Sergio de Larrea Asenjo ha sido galardonado con el Premio Pódium a mejor deportista absoluto de Castilla y León del año 2025 en la XIV convocatoria de estos galardones.

El jurado ha reconocido con este galardón al base vallisoletano que forma parte de la Selección Española Absoluta de Baloncesto con la que participó en el Eurobasket 2025, tras más de 50 partidos jugados en la liga ACB, a pesar de su corta edad.

Se han considerado, entre otros méritos, su participación con la Selección Española Absoluta de Baloncesto en el Eurobasket 2025 celebrado en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, después de una fantástica temporada con su club, el Valencia Basket, con el que conquistó la Supercopa de España, siendo nombrado el jugador más valioso, el subcampeonato de liga y ser semifinalista de la Eurocup".

El Premio al mejor deportista promesa de Castilla y León ha recaído en el atleta Rubén Leonardo Gutiérrez, cuya principal prueba es los 3.000 metros obstáculos, al destacar su cuarto puesto en los Campeonatos de Europa sub 23 de Atletismo celebrados en Noruega, su triunfo en el Campeonato de España sub 23 disputado en Villafranca de los Barros y su tercer puesto en el Campeonato de España absoluto en la misma distancia celebrado en Tarragona, entre otros méritos.

El Premio a la mejor entidad de Castilla y León ha sido para el Club Deportivo el Salvador de Valladolid, cuyos méritos para el jurado son, en su competición femenina, cuenta sus participaciones por títulos, Liga División de Honor, Copa de la Reina, Copa Ibérica y Supercopa femenina. En la competición masculina, campeones de la Liga División de Honor y subcampeones en la Copa del Rey.

Juan Herrero Valentín ha recibido el Premio al mejor entrenador de Castilla y León, por su papel como entrenador de distintos atletas de la Comunidad, entre los que destacan Eva y Diego Santidrián, Elisa Lorenzo y Nicolás Campos, atletas especializados en los 400 metros, destacando la victoria en el Campeonato del Mundo de relevos 4x400m.l. obtenido en Guangzhou, China y el Campeonato de España 4x400m.l. obtenido en Tarragona.

El Premio deporte y discapacidad de Castilla y León ha sido para el atleta David José Pineda Mejía, con el que el jurado ha valorado sus resultados en los Campeonatos Mundiales de Atletismo Adaptado y en el Campeonato de España FEDDI.

El karateca Óscar Arribas Jiménez ha obtenido el Premio deporte en edad escolar de Castilla y León, ya que el jurado ha valorado la obtención de primeros puestos en los Campeonatos de España en categoría cadete kumité -57 kilos, terceros puestos en el Europeo y el Campeonato Mediterráneo, siendo una gran promesa de este deporte en Castilla y León.

MENCIONES ESPECIALES

Asimismo, el jurado ha concedido tres menciones especiales. Por un lado, a Izíar Martínez Almendros, escaladora que ha sido seleccionada como finalista del Premio Princesa de Girona 2025 en la categoría de Valores de Jóvenes Deportistas.

El jurado ha reconocido su trayectoria, el compromiso con el medio ambiente, el esfuerzo y la sostenibilidad.

La segunda mención ha sido para la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, por su promoción del deporte culminado con la organización en el año 2025 de la Gala Nacional del Deporte y el Congreso Nacional de prensa deportiva.

Y, finalmente, la tercera ha recaído en el Club Deportivo Tjalve, histórico club deportivo especializado en carreras de orientación y que se distingue por tres ejes diferenciales: Una trayectoria pionera y sostenida en el desarrollo de la orientación en Castilla y León, con un impacto estructural en el deporte base y el territorio y una excelencia organizativa acreditada internacionalmente y culminada con el Campeonato del Mundo de Rogaining en 2025 celebrado en Quintanar de la Sierra.

El fallo de ganadores de la XIV edición de los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León.