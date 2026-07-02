A juicio la próxima semana contra el último de los diez detenidos en la 'Operación Almendro'

Archivo - Trib.- Absuelto uno de los detenidos en la 'Operación Almendro' por la que se condenó a otros siete 'narcos' - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra el próximo miércoles, 8 de julio, juicio, el tercero ya por los mismos hechos, con motivo de la 'Operación Almendro' contra el tráfico de drogas que concluyó en mayo de 2024 con diez detenidos, ocho de los cuales ya fueron juzgados el 17 de septiembre de 2025, con el resultado de siete condenados y una persona absuelta, y otro más, por separado, el 20 de febrero del presente año y que también fue exonerado de los cargos por el tribunal.

En esta ocasión, la tercera vista oral tendrá como protagonista, también en exclusiva, a Martín I.G, quien hasta ahora no había podido ser citado--se había dictado contra él una orden de busca y captura--y para quien el fiscal del caso solicita una condena de ocho años y medio de cárcel y multa de 70.000 euros. Todo apunta a que el acusado ya ha alcanzado un acuerdo con la acusación pública para asumir una condena inferior, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El primer juicio por estos mismos hechos concluyó el pasado año con la condena de Tamara G.T. a un total siete años y nueves meses de privación de libertad y multa de 18.673 euros por un delito de tráfico de drogas, en su modalidad de notoria importancia, y tenencia de armas prohibidas; seguida, en cuanto a la gravedad de las mismas, de las impuestas al autor confeso Enrique S.S, que fue la pactada con el fiscal de seis años y un día y multa de 16.500 euros, así como los seis años y multa de 3.655 euros a José Ignacio S.C. por tráfico de drogas y grupo criminal, y los cuatro años y seis meses a Javier M.D, Jesús C.M, Alberto G.A. y Kevin dos S.P, en todos los casos con multas también por importe de 3.655 euros.

En su fallo, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial absolvió, sin embargo, a Verónica C.G, quien se exponía inicialmente a una condena de cuatro años y tres meses de cárcel y una multa de 2.000 euros, situación que el pasado mes de febrero se reprodujo con uno noveno de los acusados, Valentín C.P, que fue juzgado en un segundo juicio tras abrirse pieza separada contra él.

Con la citación ahora de Martín I.G, el décimo de los detenidos en la operación, el tribunal vallisoletano confía en cerrar de una vez por todas el proceso judicial contra todos los encausados, sin que en este último caso sea necesario celebrar juicio al haber alcanzado un acuerdo previo las partes que se limitarán a ratificar este miércoles.

Según los hechos probados, Tamara G.T. se había concertado con otros de los acusados, a través de llamadas telefónicas y reuniones, para proveerse de droga que luego era trasladada por ella hasta la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), donde disponía de un trastero. Pero además, gran parte de las sustancias que Tamara adquiría en Madrid las vendía luego a Enrique S.S, con domicilio en Morales de Toro (Zamora), para revenderlas este último a otros clientes.

Finalmente, el 23 mayo de 2024 se detuvo en Madrid a la mayor parte de los acusados y la operación continuó el 24 con la detención de tres personas más, dos mujeres en Valladolid, Tamara y Verónica, y del vecino de Morales de Toro Enrique S. Ese mismo día se procedió al registro de los trasteros ubicados en Madrid y en Laguna y de sendos domicilios en Madrid y Zamora, donde se intervinieron 492 gramos de hachís, 681,5 gramos de marihuana, 516 gramos de cocaína, 1.626, 9 gramos de Speed, 22,2 gramos de cristal, 17,3 gramos de MDMA, 8,2 gramos de éxtasis, 58,1 gramos de ketamina.

Se intervinieron también 11.500 gramos de una sustancia para la fabricación de metanfetamina, dos garrafas con 40 litros de Metyloamina que es un precursor para Metanfetamina, una pistola eléctrica, una pistola de aire comprimido con perdigones y dos navajas. A esto se unen cinco coches y 4.830 euros, además de libros con anotaciones manuscritas y diversos útiles para la preparación de las sustancias estupefacientes.

La Policía Nacional concluyó además que el grupo criminal, tras la evaluación de lo intervenido, estaba en disposición de crear un laboratorio de metanfetamina.