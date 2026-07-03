Junio registró el peor dato de ahogamientos desde que existe el Informe Nacional con 92 fallecidos, 4 de ellos en CyL

Mapa elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo sobre el número de ahogamientos en junio - RFESS

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junio registró el peor dato de ahogamientos desde que existe el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) con 92 fallecidos por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos, cuatro de ellos en Castilla y León que acumula trece en lo que va de año.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) ha señalado que la cifra supera "ampliamente" el anterior máximo histórico, que se registró precisamente hace un año, en junio de 2025 cuando se contabilizaron 73 fallecimientos. En concreto, en junio de 2026 se han contabilizado 19 muertos más que hace un año.

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de ahogamientos mortales durante junio, con 21 fallecimientos, seguida de Cataluña, con 13. Por su parte, Baleares y la Comunidad Valenciana registraron ocho casos cada una; Galicia y la Región de Murcia, siete; Canarias, seis; Castilla y León, cuatro; Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco, tres; Comunidad de Madrid y Navarra, dos, mientras que Asturias y La Rioja contabilizaron un fallecimiento cada una.

Por su parte, el acumulado anual de fallecidos por ahogamientos asciende a 217, la mayor parte de nuevo en Andalucía, con 39 casos, seguida de Galicia, con 32, y Canarias, con 30. A continuación se sitúan Cataluña, con 24; la Comunidad Valenciana, con 15, y Castilla y León, con 13.