La Junta abre 390 bienes patrimoniales al turismo hasta el 6 de septiembre con el 'Programa de Monumentos Verano 2026'

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha anunciado que, hasta el próximo 6 de septiembre, 390 bienes patrimoniales de toda la Comunidad permanecerán abiertos con motivo del 'Programa de Apertura de Monumentos Verano 2026' promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con las Diócesis de Castilla y León.

Los monumentos abiertos se sitúan en 316 localidades de las nueve provincias y están organizados en torno a 21 propuestas temáticas, en base a estilos artísticos, zonas geográficas o rutas turísticas, según ha explicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, estarán abiertos de martes a domingo, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, salvo indicaciones en el folleto promocional. Esta homogeneización de horarios en la apertura de los monumentos busca facilitar "el desarrollo organizativo y promocional".

Toda la información acerca del programa, así como de la propuesta de monumentos abiertos, está disponible en la página web www.turismocastillayleon.com, donde se puede descargar el folleto promocional, que recoge información de los monumentos abiertos, organizados por programas y provincias, con datos de horarios y mapa de situación de las diferentes localidades.

Durante el verano 2026, los 21 programas planteados son los relacionados con los Caminos de Santiago: 'Camino de Santiago Francés', 'Camino Mozárabe-Sanabrés' y 'Camino de Madrid'; de promoción del románico: 'Románico Norte', 'Románico Sur' y 'Románico Zamorano'; vinculados a productos turísticos como el 'Valle del Duero', 'D.O. Toro', 'Arribes del Duero y Sayago' o 'Ciudades Patrimonio Mundial'; otros relacionados con la promoción de estilos artísticos predominantes, como son 'Mudéjar al sur del Duero', 'Gótico y Renacentista', 'Retablos Platerescos al Este de León' o 'Barroco'; así como los vinculados a la promoción de comarcas o territorios concretos, como 'Sierras del Sur', 'Valle del Silencio y El Bierzo', 'Soria Norte', 'Campos y Páramos', 'La Tierra del Vino', 'Aliste y La Raya' o el programa 'Sierra de Guadarrama y Ayllón'.