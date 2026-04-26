La Junta abre este lunes una nueva convocatoria del programa Forcarem de contratación de jóvenes dotado con 8 millones

Una joven recién titulada en su puesto de trabajo. - JCYL

VALLADOLID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, abre este lunes, 27 de abril, una nueva convocatoria del programa Forcarem, dotado con ocho millones de euros para impulsar la inserción laboral de los jóvenes recién titulados en las empresas de la Comunidad.

El programa financia la contratación de los jóvenes que han finalizado su etapa formativa, para facilitar el inicio de su vida laboral y la adquisición de la experiencia y las habilidades necesarias para el desarrollo de su carrera profesional en los centros de trabajo de Castilla y León.

Así, se apunta a un doble objetivo, impulsar el empleo juvenil para fijar población joven y mejorar la cualificación profesional y la captación de talento, lo que contribuye a mejorar la competitividad del tejido productivo autonómico, según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La cuantía de la subvención cubrirá el 75 por ciento de los costes salariales (incluidas cotizaciones a la Seguridad Social), con un límite de 2.905 euros mensuales por contrato, lo que puede llegar hasta los 34.860 euros por un periodo de 12 meses.

Los jóvenes que se contraten al amparo de este programa serán titulados (universitarios, de máster o de formación profesional de grado medio o superior) que hayan finalizado sus estudios en los últimos tres años y que estén en situación de desempleo e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Los contratos deberán realizarse en la modalidad de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, formato que permite a los jóvenes obtener una experiencia laboral remunerada y acorde a su nivel de estudios y a las empresas contar con trabajadores cualificados para adaptar su formación a la medida de sus necesidades productivas.

Podrán beneficiarse de las ayudas las pymes, autónomos, entidades sin ánimo de lucro y entidades sin personalidad jurídica con centro de trabajo en Castilla y León, para financiar los contratos formalizados desde el 1 de noviembre de 2025 y hasta la finalización del plazo de solicitud de ayudas, que se abre este lunes y finaliza el próximo 30 de septiembre.

En su anterior edición, el programa, gestionado por la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FafeCyL), permitió la incorporación de 312 titulados a las empresas de la Comunidad, con una inversión de 7 millones de euros.