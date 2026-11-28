VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta organiza en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid, la actividad educativa 'Belenismo. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad', una propuesta dirigida a los centros de Educación Primaria y Secundaria de Castilla y León para acercar a los escolares al conocimiento de esta tradición y su valor como manifestación del patrimonio cultural inmaterial.

La programación se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 21 de diciembre de 2026, durante los días lectivos, con dos sesiones cada mañana, a las 10.00 y a las 12.00 horas.

Los participantes realizarán un recorrido por los tres claustros del monasterio, con el fin de poner en valor y dar a conocer su importancia como patrimonio cultural.

Asimismo, tomarán parte en talleres didácticos que tendrán lugar en la iglesia del edificio, en los que podrán conocer distintos aspectos relacionados con el belenismo, su significado cultural y su transmisión a lo largo de las generaciones.

Esta iniciativa se enmarca en las actuaciones de difusión de la candidatura del belenismo a Patrimonio Mundial Inmaterial y plantea un acercamiento educativo a una tradición vinculada a las manifestaciones culturales y populares, favoreciendo su conocimiento entre las nuevas generaciones.