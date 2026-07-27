La Junta activa la cuarta alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales de este verano del 28 al 31 julio

VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta este martes, 27 de julio, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) una nueva declaración de la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 28, 29, 30 y 31 de julio en toda la Comunidad, la cuarta resolución aprobada este verano por la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales ante episodios de condiciones meteorológicas extraordinarias que incrementan el riesgo.

Las previsiones meteorológicas apuntan a un cambio desfavorable de las condiciones atmosféricas por el establecimiento de una dorsal anticiclónica sobre la Comunidad, que provocará temperaturas máximas de entre 36 y 39 grados, humedades relativas mínimas inferiores al 10 por ciento, vientos con intensidades de entre 20 y 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

Además, el viernes 31 de julio se prevén tormentas en el norte de Castilla y León, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Los índices de peligro de incendios forestales elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y por el operativo Infocal sitúan el riesgo entre "muy alto y extremo" durante todo el periodo, en el que se mantiene muy elevada la probabilidad de ignición y la capacidad de propagación del fuego.

La declaración de esta situación de alerta se realiza conforme a lo previsto en el Plan Infocal y conlleva la aplicación de las medidas preventivas extraordinarias establecidas en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

No obstante, las medidas no se aplicarán en este caso en la zona afectada por el incendio en la provincia de Ávila, ya que en este territorio prevalecen las normas tomadas por el mando único que dirige la emergencia tras haberse declarado la 'Situación Operativa 3' del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta declaración implica que el ministro del Interior asume la dirección de la emergencia y la jefatura de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la dirección operativa en el ámbito territorial afectado.

PROHIBICIONES

En general, por la alerta de riesgo de incendios emitida por la Junta, durante el periodo de vigencia de la misma, quedan prohibidas diferentes actividades, de aplicación en los montes y en la franja de 400 metros de ancho que los circunda como perímetro de protección.

En concreto, se prohíbe encender fuego en el monte y en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las habilitadas para ello; utilizar barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas; realizar cualquier uso del fuego amparado por autorizaciones previamente concedidas, que quedan suspendidas, e introducir o utilizar material pirotécnico y lanzar cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego.

También se prohíbe utilizar maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo circunda cuyo funcionamiento genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, salvo en actuaciones de emergencia o de interés general debidamente comunicadas y autorizadas.

Además, como medida preventiva complementaria, queda prohibido entre las 12.00 y las 20.00 horas el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en el monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal. Esta restricción afecta, entre otras actividades, a la cosecha y el empacado de forraje o cereal en terrenos de secano, así como al uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras.

La Junta ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía para que extreme la prudencia en cualquier actividad que desarrolle en el medio natural y en su entorno, con el objetivo de evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio forestal. Asimismo, ha recordado la importancia de comunicar de inmediato cualquier conato o incendio al teléfono de emergencias 1-1-2.