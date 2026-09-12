La Junta actualiza la Guía de Consentimiento Informado para reforzar la buena práctica asistencial

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha actualizado la Guía de Consentimiento Informado mediante la revisión de sus contenidos y la incorporación de nuevos conceptos.

El objetivo de esta nueva edición es reforzar los derechos relacionados con la autonomía del paciente, así como recordar y ayudar a todos los profesionales a formarse en la importancia del consentimiento informado y garantizar su adecuación con la normativa de referencia legal.

Entre las novedades que se han incorporado a esta nueva publicación destacan la revisión de la evaluación de la capacidad del paciente; la actualización del documento de instrucciones previas, en el que el paciente planifica el consentimiento o el rechazo de un procedimiento asistencial diagnóstico o terapéutico cuando la enfermedad le impida tomar decisiones autónomas; la actualización de la normativa sobre el consentimiento informado, y la revisión de las recomendaciones aplicables en situaciones especiales, como aquellas en las que están implicadas menores de edad, personas con enfermedades mentales o pacientes con limitaciones para tomar decisiones.

La actualización de la Guía, elaborada por la Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano consultivo asesor de la Gerencia Regional de Salud, responde a los importantes cambios que se han producido con la incorporación de las nuevas tecnologías, la evolución de la relación entre profesionales y pacientes, el reconocimiento de la autonomía personal y la difícil valoración de la capacidad para tomar decisiones sobre procedimientos diagnósticos y terapéuticos en determinados pacientes.

La nueva Guía de Consentimiento Informado mantiene el formato original de preguntas y respuestas lo que facilita una consulta ágil y práctica de las cuestiones más habituales que surgen en el ámbito del consentimiento informado.

El consentimiento informado constituye un proceso continuo de comunicación entre el profesional sanitario y el paciente, ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A través de este diálogo, el médico proporciona información comprensible, adecuada y adaptada a las necesidades de cada persona sobre los procedimientos propuestos, sus beneficios, riesgos y alternativas para que el paciente pueda decidir libre y voluntariamente conforme a sus valores y proyecto de vida.

De esta manera, la Guía de Consentimiento Informado se consolida como una herramienta de apoyo para los profesionales sanitarios y como una garantía para la protección de los derechos de los pacientes.

Su publicación, ha remarcado la Junta, será de gran utilidad para los profesionales y pacientes de todos los centros sanitarios y también para los Comités de Ética Asistencial.