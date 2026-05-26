La Junta adjudica la redacción del proyecto de ordenación del grupo de cinco montes de Golmayo

SORIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ha adjudicado a Fora Forest Technologies SLL, con un plazo de ejecución de 12 meses, el contrato para la redacción del proyecto de ordenación del grupo de montes de Golmayo, por 18.122 euros. La ordenación adjudicada por la Comisión Territorial de Mejoras incluye cinco montes de Utilidad Pública, propiedad del Ayuntamiento de la localidad.

Los proyectos de ordenación de montes y de sus revisiones periódicas tienen como finalidad la definición de las directrices necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos maderables, así como las necesarias para el uso compatible del aprovechamiento de madera con cualquier otro: usos recreativos, pastos, leñas, caza, setas...etc. Se trata de gestionar esos recursos de acuerdo con los principios de conservación, aprovechamiento racional y continuada persistencia.

Los montes de Utilidad Pública (M.U.P.) incluidos en este proyecto de ordenación, que suman un total de 579,8080 hectáreas, son: M.U.P. número 371, denominado 'Quemados, Cabezota y Cerro', del término municipal de Golmayo, en su anejo de Carbonera de Frentes. También el M.U.P. número 372, denominado 'Los Rubiales', en La Cuenca; M.U.P. número 373, denominado 'La Estepilla y Cerro Gordo', en Villabuena; M.U.P. número 380, denominado 'Bajo la Sierra de las Fraguas', en Las Fraguas. Por último, se incluye el M.U.P. número 403, denominado 'Cerrillo Colorado y Lagunilla', en el anejo de La Mallona.

REPOBLACIONES

Las masas forestales (pinares) de los montes afectados proceden de repoblaciones forestales realizadas durante el periodo 1955-1965, mediante diferentes contratos firmados entre la Dirección General del Patrimonio Forestal del Estado y los diferentes ayuntamientos.

En la actualidad hay zonas con masas que se encuentran próximas a la edad de madurez y otras con masas en otros estados de desarrollo, lo que requiere de una planificación de sus actuaciones y destinos. La planificación de estos montes permitirá hacer un diagnóstico detallado sobre cuáles son sus principales problemas de conservación, planteando propuestas que aseguren su persistencia frente a daños externos como incendios, vendavales, plagas, enfermedades, etc.

En la redacción del plan especial se recogerán aquellas actuaciones que tiendan a mitigar la vulnerabilidad del monte frente a estos agentes destructores bióticos o abióticos. El servicio adjudicado incluirá la realización del trabajo de campo y la elaboración posterior del documento de planificación correspondiente a cada monte, bajo la dirección de la Sección Territorial de Gestión Forestal I, que dará las directrices necesarias en la toma de decisiones sobre las prescripciones contenidas en el proyecto de ordenación.