La Junta amplía en dos millones la bonificación del 25% de los abonos de tren

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves ampliar en dos millones el presupuesto de 2024 para la bonificación del 25% de los abonos de tren para viajeros recurrentes.

Esta nueva adenda hace que en este año ese aumento presupuestario alcance los 8,02 millones de euros, permitiendo así hacer frente al aumento en la venta de los títulos de transporte multiviajes, según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo, donde ha estado acompañado por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

El convenio en el que se basa esta reducción del 25% sobre el precio de los títulos de transporte multiviaje de Media Distancia Alta Velocidad (Avant), tiene el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de la Comunidad en sus desplazamientos habituales a las comunidades limítrofes y a trayectos en Castilla y León, además de incentivar que estos ciudadanos mantengan su residencia en la Comunidad.

La aportación económica total desde el Convenio de 2 de diciembre de 2022 ya supera los 18 millones, aunque en un principio se fijaba un importe de 9,6 millones, la ampliación de los títulos de transporte y relaciones subvencionadas ha hecho que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital haya aumentado esa partida.

23 LÍNEAS BONIFICADAS

Hasta el mes de agosto de 2024 se contabilizan 130.919 bonos subvencionados, un gran incremento respecto al mismo periodo de tiempo de 2023, cuando apenas se alcanzó la cifra de 80.000, estando ya muy cerca de los 140.000 bonos que se emitieron en todo el pasado año.

La bonificación, en constante evolución, incluye los trayectos: Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, desde el 1 de enero de 2023.

Posteriormente y desde el 1 de febrero de 2023, se sumaban: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora. Por último, el 9 de marzo de 2023 se añadía: Zamora-Sanabria, Zamora-A Gudiña, Sanabria-A Gudiña y Sanabria-Ourense.

NUEVAS CONDICIONES

En las nuevas condiciones se establece que, a partir del 1 de enero de 2025, además de estar empadronado en cualquiera de los municipios de Castilla y León, para poder adquirir títulos de transporte multiviaje con la bonificación del 25% de la Junta de Castilla y León, los ciudadanos deberán haber formalizado al menos un 60% del total de los viajes de los títulos de transporte multiviaje, a excepción del título multiviaje tarjeta plus 30-50 en el que el porcentaje de formalizaciones se calculará sobre el número mínimo de viajes de dicha tarjeta, no sobre el número total de viajes adquiridos.

En caso de que no se alcance este uso mínimo en los títulos de transporte multiviaje, no se podrán adquirir nuevos títulos con la bonificación del 25% de la Junta de Castilla y León durante un plazo de 150 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de caducidad del abono que no alcance el mínimo de formalizaciones, si bien sí podrán adquirirlo sin la citada bonificación.

En el marco de su compromiso de ampliar las bonificaciones para viajeros de las líneas convencionales de tren de Soria y Ávila con Madrid, el Gobierno autonómico extenderá las bonificaciones que tiene implantadas en la alta velocidad (del 25%) adaptadas a las líneas de media distancia convencional de estas dos provincias en caso de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cancele los descuentos actuales.

No obstante, se recuerda que es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el que debe comunicar oficialmente el fin de estas bonificaciones para que se pueda materializar este compromiso.