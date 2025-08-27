La Junta amplía el listado de términos municipales y localidades afectadas y evacuadas por grandes incendios

Varias personas observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). La evolución del incendio forestal procedente de Porto (Zamora) ha sido “favorable” durante la noche, aunque se ha act - Carlos Castro - Europa Press

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de castilla y León ha ampliado el listado de términos municipales y localidades afectadas y evacuadas por grandes incendios a lo largo de este verano a efectos de concesión de las ayudas establecidas.

Mediante una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León recogida por Europa Press, la Junta completa este listado con el fin de determinar las localidades y términos que pueden optar a las ayudas para la recuperación de las zonas afectadas por incendios aprobadas en el Consejo de Gobierno del 20 de agosto.

Paralelamente a este acuerdo, también el 20 de agosto, mediante una orden, se determinó un listado de localidades evacuadas y, el 22 de agosto y por el mismo procedimiento, la de los afectados por grandes incendios, además de completarse el listado de las localidades evacuadas.

"A medida que se va disponiendo de más información sobre el alcance de los incendios forestales acaecidos durante el verano de 2025 se hace necesario completar los listados que se contienen en las órdenes ya publicadas", ha justificado la Junta.

Así, según la orden publicada, hasta el momento el listado de localidades afectados por grandes incendios está integrado por la localidad de Navapalva, perteneciente al término de Navaluenga (Ávila), otras 43 localidades de León y diez de Zamora.

En cuanto a las localidades que han sido evacuadas en algún momento con motivo de los incendios, el listado comprende ocho términos municipales con 18 localidades, entidades o núcleos afectados. En concreto, las de Mombeltrán y Navapalva en la provincia de Ávila; 15 localidades o entidades en la provincia de León pertenecientes a los términos de Los Barrios de Luna, Carroceda, Encinedo, Molinaseca y Ponferrada; y en Zamora la localidad de Escuredo, perteneciente al término de Rosinos de la Requejada.