La Junta aprobará en el segundo semestre la estrategia de juego responsable y actualizará los reglamentos del sector

Reunión del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, con representantes del sector del juego de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León aprobará en el segundo semestre del año la estrategia de juego responsable y actualizará en 2027 los reglamentos de los diferentes subsectores del juego presencial de la Comunidad.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la reunión mantenida con representantes de los subsectores de casinos (León, Salamanca y Valladolid), bingos (Asecal), salones de juego (Sajucal), apuestas (Alaca) y máquinas (Faocale y Aseocyl).

González Gago ha recordado la práctica y discurso "homogéneo y continuo" de la Junta con relación al juego, que pasa por un primer principio de protección de los consumidores y usuarios, con libertad para que ellos asistan y entren en los locales de juego y lo practiquen como forma de socialización y como forma de divertimento, "pero siempre con controles de garantía como tales consumidores" y, en segundo lugar, dar seguridad jurídica a cada sector empresarial.

El consejero ha explicado que hay unos reglamentos que regulan cada uno de estos sectores en los que se establecen los condicionantes técnicos y económicos de la práctica de juego, que genera unos ingresos tributarios de unos 60 millones de euros anuales en la Comunidad y emplea a unas 2.000 personas, pero es necesario hacer una actualización de los mismos, dado que se han quedado "un poco anticuados".

González Gago ha apuntado que estos reglamentos se aprobaron entre 2005 y 2014 y "doce años después" considera que es oportuno actualizarles, sobre todo para adecuarse a las nuevas tecnologías pero también a las nuevas prácticas sociales, ya que la sociedad de hace 15 o 20 años "no es la misma" que la actual.

El titular de la Presidencia ha concretado que son cinco reglamentos, uno por cada tipo de actividad, y cada subsector tienen una inquietud e iniciativa de mejora, por lo que se pretende sentarse con ellos para "escucharles" y abordar cuestiones como las nuevas medidas tecnológicas, que es uno de los principales temas que ha cambiado.

La idea es que a lo largo del segundo semestre de este año se mantengan reuniones con las diversas asociaciones para poder abordar la tramitación de esas modificaciones reglamentarias en el primer semestre del año 2027.

Como ejemplo de ello ha puesto que las máquinas que hay en hostelería sólo tenían un juego, avanzaron a tres y en la actualidad algunas tienen hasta diez, algo que está fijado reglamentariamente. Por ello, ha insistido en escuchar al sector para ver qué cuestiones que puedan estar aplicándose en otras comunidades también querrían que se implantaran en Castilla y León.

JUEGO RESPONSABLE

Por otro lado, ha trasladado al sector la importancia de abordar "de manera inmediata" la aprobación de la estrategia de juego responsable, que está contemplada en la Ley del Juego de Castilla y León. Este instrumento permitirá coordinar las actuaciones de las distintas administraciones y reforzar las políticas de prevención, sensibilización y protección, especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables.

Para ello, hay una comisión técnica integrada por las administraciones públicas competentes y las consejerías correspondientes, por consumidores y usuarios, asociaciones de ludopatía y el propio sector empresarial, que deben elaborar ese documento de tal manera que se pueda aprobar esa estrategia plurianual en el segundo semestre del año.

Por otro lado, el consejero ha abogado por seguir avanzando también en la teletramitación de todas las autorizaciones y permisos que estos sectores necesitan para poder funcionar, así como la simplificación de esa documentación en la medida en que se pueda.

"Cada máquina, por ejemplo, que vemos en un bar, requiere una serie de documentos y papeles y hay muchas máquinas, de tal manera que hay mucho tránsito documental entre la administración y el sector concreto de máquinas de juego y todo esto hay que intentar avanzar en la teletramitación y en la simplificación documental", ha concretado.

Además, se continuará con las funciones de control y de inspección que se llevan a cabo por parte de la Policía Nacional gracias a un convenio con el Ministerio del Interior que está siendo "fructífero" y en cuyo marco ha pedido colaboración a los diferentes sectores del juego, que son "los primeros interesados" en no tener problemas de acceso de menores o de personas autoprohibidas y mantener un juego regular.

A este respecto, ha aclarado que el 99 por ciento de los más cumplidores de la actividad empresarial son del sector del juego y "hay muy pocas infracciones".

A ello contribuye también, ha señalado, la planificación que lleva a cabo la Junta que, por ejemplo, en el ámbito de las casas de apuestas, no permite su instalación en una sola provincia, sino que se le exige que si quiere ejercer la actividad abra en las nueve para evitar "empresarios puntuales" que no tienen la tecnología adecuada para tener una casa de apuestas.

"No tenemos espontáneos en una sola provincia, ni aglomeraciones tampoco en una sola ciudad o provincia", ha añadido el consejero, que ha explicado que en Castilla y León no se ha querido sacar las apuestas "a la calle" para mantener controles como los de acceso y, sin embargo, en comunidades como Galicia los establecimientos hosteleros pueden albergar una máquina para ello además de las clásicas recreativas.

SITUACIÓN DEL SECTOR

En el marco de la reunión, Javier García, representante del subsector de los casinos de Castilla y León, ha destacado el hecho de que el sector esté intervenido administrativamente, lo que supone que haya una interactuación y una interrelación con la administración que es "absolutamente fundamental", en especial para la protección de sectores más vulnerables con respecto a la actividad y ha destacado la importancia de la comisión del juego responsable puesta en marcha para este fin.

García ha expresado la máxima colaboración por buscar que el sector progrese y, aunque cada subsector tiene unas determinadas propuestas, ha incidido en que se trata de medidas que pretenden modificar los reglamentos para intentar evolucionar.

En concreto, ha señalado la evolución que se vive en el sector con la irrupción de la inteligencia artificial o factores que habrá que tener en cuenta como las firmas e identificadores biométricos, en definitiva aspectos que tienen que estar regulados con la normativa propia o no se podrán implantar.

"Para nosotros hay determinadas cosas que son fundamentales y que intentaremos llevar a los decretos, explicarlos bien, justificarlos bien y de alguna forma que sean aprobados por la administración", ha añadido.

En cuanto a la situación del sector, Javier García ha apuntado que en el caso de los casinos, tras el parón del Covid, se produjo un repunte y lleva unos años de cierta "estabilidad".

Sin embargo, el presidente de la Asociación Regional de Máquinas Recreativas, Antonio González, ha asegurado que en el caso de este subsector sí se ha registrado un descenso de la actividad, que se inició con una bajada "bastante importante" desde el Covid que ha cuantificado en un 30 o 32 por ciento de disminución de las máquinas en calle, aunque ahora parece que se ha estabilizado.

González ha atribuido el descenso tanto a la reducción de establecimientos de hostelería como al hecho de que ahora haya locales que no quieran máquinas.

En cuanto a las demandas de los empresarios de este tipo de juego, ha señalado que fundamentalmente se centran en aspectos técnicos en lo que se refiere a la gestión de la documentación que hay que presentar y el trato con la administración en estos trámites.