La Junta aprueba la subida salarial de los funcionarios de un 2,5% en 2025 y un 1,5% en 2026

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado la aprobación por parte del Ejecutivo autonómico del decreto ley que contempla un aumento del 2,5 por ciento en 2025 y un 1,5 en 2026 de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico.

También existe la posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más el año que viene, ha detallado el portavoz de la Administración autonómica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves.

En este sentido, Fernández Carriedo ha señalado que el decreto ley se enviará a las Cortes para su convalidación y ha adelantado que los los importes correspondientes a este año se abonarán en enero de 2026, mes en el que ambos incrementos ya se verán reflejados en las nóminas de los empleados públicos.

A este respecto, ha explicado que la aprobación del decreto ley responde a la "necesidad urgente" de actualizar las retribuciones ante la aprobación y convalidación del Real Decreto-ley 14/2025 del Gobierno central.

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyl), lo que asegura que los empleados públicos perciban de manera efectiva los incrementos establecidos.