La Junta de Castilla y León organiza en julio el Campus de Profundización Científica en Soria

VALLADOLID 3 Abr. (EUROP PRESS) -

La Junta publicará la próxima semana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria del Campus de Profundización Científica en Ciencias y en Humanidades y Ciencias Sociales de Castilla y León correspondiente al curso 2025-2026, que se celebrará en Soria.

En concreto, el Campus de Humanidades y Ciencias Sociales se desarrollará del 2 al 10 de julio en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Antonio Machado', mientras que el de Ciencias tendrá lugar del 16 al 24 del mismo mes en el IES 'Politécnico'.

La iniciativa contará con un máximo de 82 plazas, 41 en cada modalidad, y la Junta de Castilla y León asumirá el alojamiento y la manutención de los participantes en la residencia del IES 'Politécnico' de Soria.

Podrá participar el alumnado que curse primero de Bachillerato que cumpla tres requisitos, concretamente haber obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la evaluación final ordinaria del curso 2024-2025; contar con una nota media igual o superior a 8 en el conjunto de los cuatro cursos de ESO, o igual o inferior a 8 en el caso del alumnado con altas capacidades; y tener una nota media en las evaluaciones de Bachillerato realizadas hasta el momento igual o superior a 7,5 puntos.

La solicitud, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración y en el Portal de Educación se podrá entregar de forma presencial en los registros autorizados o electrónicamente desde el día siguiente a la publicación en el Bocyl y hasta el 22 de abril.