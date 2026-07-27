La Junta cifra en 3.181 hectáreas las afectadas por el incendio de Brieva (Segovia)

Vista del incendio desde la Iglesia de Santa María de la Cuesta, el pasado 21 de julio. - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha cifrado en 3.181 las hectáreas afectadas por el incendio en el término municipal de Brieva (Segovia), casi mil de ellas de superficie arbolada.

Según informa a través de la web, y de la que se hace eco Europa Press, la superficie total arrasada por las llamas e sde 3.181 hectáreas, de las que 949,7 son de superficie arbolada; 483,9 de matorral; 841,3 de pasto; 888,1 agrícola, y 18,3 de "otras" características.

El incendio se originó el pasado 20 de julio a las 15.29 horas por causas que se investigan. Dos horas después se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 y, desde ayer, se ha dado por controlado.