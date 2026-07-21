La Junta colaborará con Nissan para buscar alternativas en Ávila y descarta medidas sociales "drásticas" a corto plazo

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, junto al consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. - EUROPA PRESS

ÁVILA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León colaborará con Nissan para buscar alternativas de trabajo para la planta de Ávila, algo para lo que cree que hay margen, y descarta medidas sociales "drásticas" a "muy corto plazo".

Así lo ha señalado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha participado en la reunión de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León.

En este contexto se ha referido así a la situación de la fábrica ante el fin del acuerdo entre Nissan y Renault, que provoca que la factoría, en la que trabajan más de 400 personas, pierda parte de su carga de trabajo a finales de año.

Fernández Carriedo ha explicado que ha mantenido contactos con la dirección europea y de Castilla y León de Nissan y la Junta conoce las dificultades que tienen.

Además, el consejero ha explicado que este lunes la Junta convocó una reunión con los representantes de los trabajadores en Ávila --a la que acudieron también Ayuntamiento y Diputación--, un encuentro que ha asegurado que fue "útil" y ha reiterado que ya se había hablado antes con la empresa "al máximo nivel".

"Somos conocedores del problema que surge, lógicamente, una parte de la actividad de esa empresa se pierde, pero es hora de buscar alternativas", ha afirmado Fernández Carriedo, quien ha destacado que las instalaciones de la planta abulense son "muy competitivas", la empresa ha demostrado un "nivel alto" de competitividad cuando realiza una tarea y los trabajadores tienen una buena formación, cualificación y compromiso, lo que considera un "valor" para traer estas actividades.

MARGEN Y TRANQUILIDAD

"Vamos a intentar conseguir que se traigan, que haya un acuerdo también entre empresa cliente y empresa proveedora para que demos actividad y continuidad al futuro de esa actividad", ha añadido el consejero, quien ha incidido en la tranquilidad por el momento de que "no va a haber medidas sociales drásticas en el muy corto plazo" y hay "un margen" para intentar buscar alternativas.

Carlos Fernández Carriedo ha aclarado que la Junta intentará colaborar "desde el respeto" a la decisión última que corresponde a la empresa y siempre con "el máximo nivel de transparencia".

En cuanto a posibles alternativas, ha apuntado que pasan por aprovechar "todas las capacidades" que tiene la factoría, también las de los trabajadores, y ha recordado que el edificio donde se ubica Nissan lo construyó la Junta y, por sus condiciones e instalaciones, reúne posibilidades de competitividad "muy importantes", lo que hace que se tenga la posibilidad de encontrar alternativas encima de la mesa "por el trabajo hecho" pero también por el que queda por hacer.

"Nosotros lo que hemos querido es hablar con la empresa, hablar con los trabajadores, hablar con las instituciones, liderar en definitiva, hacerlo desde Ávila, estar presentes y decir que vamos a trabajar en función de nuestras competencias para buscar esas actividades que ojalá dan lugar a acuerdos entre clientes y proveedores y futuro a todo el empleo que está en este momento en Nissan en Ávila", ha concluido.

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha incidido en que se trata de una situación "un poco controvertida" y "complicada", ha ofrecido apoyo a la empresa desde la patronal y ha manifestado la esperanza de poder negociar y se soluciones el problema.