La Junta completa la inversión del centro de día de Aspace Soria para terminar la zona residencial

Rocío Lucas En Su Visita A Aspace. - JUNTA CYL

SORIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León completará la inversión necesaria en el centro de día de Aspace Soria, con el propósito de terminar la zona residencial.

El Ejecutivo autonómico ya ha realizado una inversión de 1,7 millones de euros en el centro de día de la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), destinada a mejorar sus instalaciones, equipamientos y servicios, que ha recorrido este miércoles la titular de Educación, Rocío Lucas.

La consejera ha mantenido una reunión con la presidenta de Aspace Soria, Milagros Pérez, donde se ha comprometido a que la Junta de Castilla y León complemente la inversión realizada con hasta 300.000 euros destinados a la zona residencial del centro. De esta forma, se podrán culminar las obras de la primera planta, cuya construcción exterior ya está finalizada.

Lucas explica que este apoyo "reafirma la apuesta por la atención a la discapacidad, con inversiones que garantizan recursos de calidad y que fortalecen la red de servicios sociales en la Comunidad".

LABOR EDUCATIVA

Del mismo modo, la consejera ha recordado que la atención del centro va más allá del objetivo puramente asistencial y abarca una labor educativa fundamental para este colectivo a través de programas y actividades que buscan fomentar la autonomía y garantizar "que cada usuario disponga de oportunidades reales para desarrollarse en todas las dimensiones de su vida".

En este sentido, Lucas apunta que "este centro de día en Soria no es únicamente un espacio de atención y cuidados especializados, sino, sobre todo, un lugar donde la educación se convierte en herramienta de transformación personal y social".

Finalmente, la consejera de Educación ha reconocido el trabajo que realizan los profesionales de Aspace, ya que no se trata solo de cuidados, sino de acompañamiento, compromiso y esperanza para muchas familias.