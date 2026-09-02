La Junta compromete un nuevo Plan Forestal Integral para mejorar la rentabilidad y la prevención en los montes de CyL

Instalaciones del camping Fuente Helecha afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha comprometido la "próxima elaboración" de un nuevo Plan Forestal Integral para impulsar la rentabilidad de los aprovechamientos forestales y favorecer la prevención de los incendios integrada en la gestión activa del territorio.

Así lo ha comunicado este miércoles la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, a los integrantes de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León la Comunidad durante una reunión celebrada en la Consejería, en la que ha destacado que el presupuesto en labores de prevención ha pasado de los 90 a los 200 millones de euros del 2022 al 2026.

En declaraciones a los medios tras concluir el encuentro, la responsable autonómica de Medio Ambiente ha explicado que este nuevo plan reflejará el compromiso de la Administración autonómica con el sector.

"Queremos que sea un instrumento útil, que sirva para movilizar todos los recursos, mejorar la gestión de los montes y fortalecer toda la cadena de valor de la madera", ha señalado la consejera, para después detallar que el nuevo plan contemplará medidas dirigidas a agilizar los aprovechamientos forestales, simplificar los procedimientos, digitalizar los trámites, favorecer la agrupación y el asociacionismo, y apoyar la comercialización de los productos forestales, todo ello con el fin último de generar actividad económica y oportunidades en el medio rural.

Precisamente, el objetivo es conseguir una industria más moderna y con mayor capacidad de transformación, y que una parte cada vez mayor del valor generado por los recursos forestales se quede en Castilla y León.

La Mesa Intersectorial de la Madera, constituida en 2007, reúne a las principales organizaciones empresariales y profesionales vinculadas a los distintos eslabones de la cadena de valor, desde los productores y las empresas de aprovechamiento hasta la comercialización y la transformación.

"Esta reunión responde a un compromiso de legislatura para permanecer en contacto con el sector, escuchar sus necesidades y definir conjuntamente las acciones que necesitamos para afrontar el futuro", ha explicado González Corral.

MODELO DE GESTIÓN FORESTAL

En este sentido, González Corral ha asegurado que Castilla y León cuenta con un importante tejido empresarial vinculado al sector forestal, formado por más de 1.000 empresas privadas, en su mayoría microempresas y pymes implantadas en el medio rural, que generan más de 10.000 empleos y un valor añadido superior a 1.500 millones de euros.

Se trata de un recurso natural de "enorme valor y una industria capaz de transformarlo", ha subrayado, motivo por el que ha remarcado que el reto es conseguir que ese recurso genere cada vez más riqueza, empleo y oportunidades.

La madera es un producto natural renovable que cada vez tiene más demanda a nivel mundial. Su consumo en la construcción, que genera menos emisiones que la construcción tradicional, su uso industrial a través de diferentes tipos de tablero, su uso como pasta de papel o cartón, en embalajes, palet, etc , cada vez es más demandado.

Por su parte, el presidente de la Mesa Intersetorial de la Madera, Roberto Bravo Arranz, ha defendido la necesidad de cambiar el modelo de gestión forestal para dejar de actuar "siempre detrás de los incendios" y apostar por la prevención, al considerar que el volumen de incendios registrado año tras año es "insostenible" y pone en riesgo no solo el entorno medioambiental, sino también a las poblaciones.

En la misma línea, ha señalado que las acciones planteadas por la Consejería, centradas en la planificación, la fijación de objetivos y el trabajo conjunto con el sector, son "básicas y críticas", aunque ha reclamado un plan de trabajo "lo suficientemente ambicioso" para cumplir los objetivos.

A este respecto, ha incidido en que el diagnóstico de la situación "está claro" y que ahora es necesario "ponerse a trabajar" con plazos e indicadores que permitan comprobar el cumplimiento de los objetivos.

El presidente de la Mesa Intersectorial ha situado la gestión forestal como elemento central para abordar distintos retos de Castilla y León, tanto por su capacidad para impulsar una actividad económica vinculada a un recurso local como por su contribución al reto demográfico, al desarrollarse principalmente en entornos rurales.

Además, ha subrayado que constituye "el principal método preventivo para evitar los incendios", por lo que ha apostado por "empezar a ganar terreno a esos incendios".

En este contexto, ha reclamado movilizar recursos para fomentar la actividad económica y facilitar la llegada de nuevos proyectos relacionados con el sector forestal a Castilla y León. Ha reconocido que una de las dificultades se encuentra en la limitación de recursos de las administraciones, pero ha defendido la búsqueda de "soluciones externas" que permitan ampliar la capacidad de gestión y dar salida a los problemas existentes.

De hecho, ha considerado necesario crear las condiciones adecuadas para que las empresas del sector decidan instalarse en Castilla y León sin necesidad de salir a buscarlas.

La Comunidad, ha señalado, se encuentra entre las regiones forestales "más importantes de Europa" y dispone de un recurso que tarda unos 40 años en desarrollarse, por lo que ha advertido de que debe aprovechar esta ventaja para recuperar competitividad frente a otros territorios.

MÁS DE 5 MILLONES DE HECTÁREAS

En sus declaraciones, la consejera también se ha referido al hecho de que el Gobierno autonómico gestiona más de 1,8 millones de hectáreas de montes de utilidad pública, sobre un total de 5,1 millones de hectáreas forestales en Castilla y León, la mayor superficie de todo el país

Por ello, ha recordado que durante la legislatura se reforzará la colaboración con las entidades locales propietarias para agilizar los aprovechamientos y avanzar en la gestión de estos espacios.

"El compromiso de la Junta es que todos los montes gestionados por la Administración de la Comunidad dispongan de un Plan de Gestión a lo largo de la legislatura", ha aseverado la titular de Medio Ambiente, al tiempo que ha comprometido el impulso de la gestión forestal privada, que representa el 64 por ciento de la superficie forestal de Castilla y León, casi 3,3 millones de hectáreas, en manos de más de 700.000 propietarios.

En la reunión también se ha expuesto a la biomasa forestal como un recurso estratégico, un punto en el que la consejera ha detallado que en esta legislatura está previsto impulsar 100 nuevos kilómetros de redes de calor, que permitirán duplicar la extensión de estas redes en Castilla y León y alcanzar un consumo de 160.000 toneladas anuales de biomasa extraídas de los montes.

Por todo ello, La consejera ha precisado que el volumen de madera en los montes "no ha dejado de crecer en las últimas décadas y su aprovechamiento en el marco de la gestión forestal sostenible supone una gran oportunidad para proveer de materia prima a la industria a la vez que contribuye a reducir la carga de combustible y ser la forma más eficiente de extraer*biomasa de los montes".