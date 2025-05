La Junta considera una "magnífica noticia" la rebaja del estatus del lobo, que permitirá recuperar su gestión

Destaca que permitirá gestionarlo al sur del Duero, algo que no se hace desde 1992, y señala que el Gobierno tendrá que informar favorablemente

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calificado de "magnífica noticia" la rebaja de la protección del lobo aprobada por el Parlamento Europeo, un paso muy importante porque va a permitir que una vez que se apruebe la propuesta formalmente y entre en vigor permitirá a las comunidades autónomas, y en este caso a Castilla y León, recuperar su gestión.

Suárez-Quiñones, momentos antes de la entrega los Premios de Edificación Sostenible en Valladolid, ha destacado sobre todo la recuperación del lobo al sur del Duero, algo "muy importante" con lo que no cuenta desde el año 1992.

Para ello, el consejero ha recordado que queda todavía un paso "importante" como es que el Gobierno de España remita el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo y cambie su situación, que en el año 2019 consideró "desfavorable", lo que impide tomar medidas "definitivas".

En concreto, ha explicado que el paso siguiente y "definitivo" es que antes del 31 de julio el Gobierno remita un nuevo informe (al cumplirse los seis años desde el anterior) para decir cómo está el estado de conservación del lobo en España, algo que todas las comunidades han transmitido que es "de expansión y en manadas", por lo que "no le queda más remedio" que informar favorablemente.

"Pero por si tuviera la tentación de decir lo contrario, en la Ley de Desperdicio Alimentario introdujimos una disposición que hace que para que emita ese informe tiene que estar aprobado por la Conferencia Sectorial del Gobierno y las comunidades autónomas, por lo tanto nos hemos garantizado que ese informe va a estar controlado", ha señalado el titular castellanoleonés de Medio Ambiente.

SITUACIÓN FAVORABLE

De esta forma, considera que el Ejecutivo central "no podrá hacer lo que hizo en 2019" y decir que estaba en un estado de conservación "desfavorable" cuando "no lo era", al igual que "evidentemente" ahora tampoco lo es. "En ese momento que esté emitido ese informe de conservación favorable es cuando tenemos las manos libres para recuperar plenamente la gestión de la especie al norte y por primera vez desde el año 92 también al sur del Duero", ha añadido.

Además, aunque legislativamente el Gobierno quisiera proteger más al lobo no puede hacerlo porque se le sacó del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) mediante la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario votada recientemente y está en vigor, por lo que tendría que hacerlo a través de una nueva iniciativa, explicarla y que fuera apoyada por las Cortes Generales, que ya han dicho que lo correcto es el régimen que estableció Europa y que Castilla y León defendía. "Por lo tanto no contemplamos ese escenario porque no tendría ningún sentido, creemos que no es posible", ha apuntado.

Juan Carlos Suárez-Quiñones considera que es una buena noticia para la conservación del lobo porque son los primeros que han trabajado por ello, lo cual no tiene que suponer una mala imagen de cara a la ciudananía porque lo que se pretende es controlar la especie. "Si hay 2.000 lobos en Castilla y León, más que en toda Francia, es porque ha habido una acción de conservación por parte de la Junta históricamente y de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria fundamentalmente", ha agregado.

Asimismo, considera que también es buena noticia para el medio rural y para los ganaderos, que "por fin" verán cómo se vuelve "a recuperar el equilibrio y evitar que, como en el año 2024, no mate el lobo a 6.000 cabezas de ganado".