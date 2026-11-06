La Junta de CyL resolverá antes de final de año las ayudas a 900 jóvenes para incorporarse al campo

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Castilla y León resolverá antes de que finalice el año la convocatoria de incorporación con 900 jóvenes beneficiarios y cerca de 60 millones de euros en ayudas, una cifra que supera la previsión inicial de 650 incorporaciones anuales, según ha informado el consejero durante la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2027 en las Cortes.

En su comparecencia, el titular del departamento, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha detallado que la Administración autonómica concluirá también antes de acabar el ejercicio la resolución de unos 1.480 planes de mejora, dotados con otros 60 millones de euros, lo que supondrá movilizar alrededor de 120 millones de euros de respaldo directo al sector agrario entre ambas líneas de actuación.

Asimismo, ha anunciado que la Junta prepara la publicación inminente de una nueva convocatoria conjunta de incorporación de jóvenes y planes de mejora. Esta iniciativa incluirá modificaciones para agilizar la tramitación, reducir las cargas burocráticas y adaptar los criterios a las características concretas de cada explotación, ya sean de ganadería extensiva, viñedo, regadío o zonas de montaña.

El consejero ha señalado que el proyecto presupuestario de 2027 garantiza la continuidad de estas medidas estructurales al consignar 79,81 millones de euros dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, lo que supone un incremento de 21,5 millones respecto al ejercicio 2024. A esta dotación se sumarán 5,5 millones de euros destinados al instrumento financiero de gestión centralizada para facilitar crédito a los nuevos profesionales y sus inversiones.

El responsable de Agricultura ha subrayado que el desbloqueo y la celeridad en los expedientes de incorporación juvenil han formado parte de las prioridades de gestión desde el inicio de la legislatura. En este sentido, ha remarcado que las medidas de seguimiento y reprogramación aplicadas en los últimos cuatro meses han permitido elevar el nivel de ejecución del presupuesto global de la Consejería por encima del 85 por ciento.